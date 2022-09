2 suspects, dont un adolescent, arrêtés dans un drive-by meurtrier

FORT WORTH, Texas (AP) – Deux suspects, dont un adolescent, ont été arrêtés en lien avec une fusillade en voiture à Fort Worth la semaine dernière qui a fait un mort de 17 ans et un de 5 ans, a annoncé la police. Mardi.

Anthony Ray Bell-Johnson, 21 ans, et un adolescent de 16 ans ont été accusés de meurtre qualifié. Dans un communiqué, la police a déclaré que les deux hommes avaient été arrêtés et emprisonnés pendant le week-end de la fête du Travail. La police n’a pas divulgué l’identité de l’adolescent en raison de son âge. Il n’était pas clair d’après les dossiers de la prison si l’un ou l’autre des suspects avait un avocat.

Tués lors de la fusillade du 28 août étaient Rayshard Scott, 5 ans, et son cousin, Jamarrien Monroe, 17 ans. véhicule a ouvert le feu sur la cour avant.

Tijuana West, la mère de Jamarrien Monroe, a déclaré au Star-Telegram de Fort Worth qu’elle était à l’étage lorsqu’elle a entendu ce qui ressemblait à un feu d’artifice.

“C’est arrivé si vite”, a-t-elle déclaré. “J’essayais juste de savoir où étaient mes bébés.”

Elle a dit qu’elle et sa sœur, la mère de Rayshard, vivent ensemble dans la maison avec leurs autres enfants. Jamarrien avait un fils de 18 mois qui a été blessé dans la fusillade mais qui se remet bien. L’enfant ne vivait pas à la maison mais visitait souvent, a déclaré West.

Jamarrien Monroe venait de commencer à fréquenter un nouveau lycée et Rayshard Scott venait de commencer sa première année d’école, a déclaré West. Jamarrien aimait chanter et jouer au basket, jouait souvent avec les enfants de la famille élargie et du quartier et faisait des blagues avec eux, a déclaré West. Elle a dit qu’elle était déconcertée par la raison pour laquelle quelqu’un ouvrirait le feu sur leur maison.

« Mon fils n’est pas dans un gang ou un trafiquant de drogue… . Il était comme n’importe quel autre jeune de 17 ans qui essayait de comprendre », a-t-elle déclaré.

The Associated Press