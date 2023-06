2 suspects de détournement de voiture de New Lenox arrêtés, le 3e suspect est toujours en fuite – Shaw Local

Deux adolescents de Chicago ont été arrêtés après que la police les a identifiés comme les suspects qui ont violemment détourné le chauffeur Uber d’un homme de 71 ans à New Lenox.

Vendredi, des agents ont arrêté Timothy Gaines, 19 ans, et un jeune de 17 ans qu’ils n’ont pas identifié suite à des soupçons d’un détournement de voiture qui a eu lieu le 20 juin dans le bloc 1600 d’Eagle Circle à New Lenox.

Le conducteur d’Uber, âgé de 71 ans, attendait dans une Toyota Venza qu’un passager quitte sa maison lorsque les suspects se sont arrêtés à son véhicule dans une Hyundai volée, selon le département de police de New Lenox.

Deux de ces suspects, Gaines et le jeune de 17 ans, auraient fait sortir de force le conducteur âgé de son véhicule et l’un d’eux a frappé l’homme à la tête avec un pistolet. Un troisième suspect attendait à l’intérieur de la Hyundai.

Après que Gaines et l’adolescent aient volé les clés, le téléphone portable et la pince à billets de l’homme, ils sont partis dans son véhicule mais l’ont ensuite abandonné. La police avait précédemment déclaré que les suspects avaient eu du mal à conduire le véhicule, selon la police.

La Hyundai volée utilisée par les suspects a ensuite été retrouvée à Chicago par la police de l’État de l’Illinois dans le cadre d’une enquête qui a conduit à l’arrestation de trois mineurs et d’un adulte, a indiqué la police.

Ces suspects ont nié toute implication dans le détournement de voiture de New Lenox, a indiqué la police.

Vendredi, des agents étaient à Chicago à la recherche d’images de surveillance pour retrouver la Hyundai et ont trouvé des images des trois suspects, a indiqué la police.

Après une enquête plus approfondie, les agents ont pu en savoir plus sur les suspects et leur sort, ce qui les a conduits à finalement appréhender Gaines et le jeune de 17 ans, a indiqué la police.

Le troisième suspect est toujours en fuite.

Gaines a été incarcéré à la prison du comté de Will avec une caution de 1 million de dollars fixée par le juge du comté de Will, Brian Barrett. Le jeune de 17 ans a été emmené au centre de détention de River Valley à Joliet.

« Nous tenons à remercier la police de l’État de l’Illinois, le département de police de Chicago, le département de police de Joliet et le bureau du procureur de l’État du comté de Will pour leur aide dans cette enquête », a déclaré la police.