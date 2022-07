2 suspects arrêtés après les vols meurtriers du California 7-Eleven

Deux hommes ont été arrêtés vendredi dans le cadre d’une série de vols dans des magasins 7-Eleven de Californie du Sud qui ont fait deux morts et trois blessés. La police a déclaré que les hommes sont soupçonnés d’un autre meurtre et d’autres crimes dans la région.

Une demi-douzaine de 7-Elevens et un magasin de beignets ont été cambriolés dans les cinq heures lundi matin dans les comtés de San Bernardino, Orange et Riverside, déclenchant une chasse à l’homme intensive qui a abouti à l’arrestation des deux hommes à Los Angeles. L’un a 20 ans et l’autre 44 ans, et tous deux viennent de LA

En plus d’annoncer que les hommes sont soupçonnés d’un meurtre le 9 juillet à Los Angeles, la police a révélé que l’une des deux personnes tuées par balle lundi a été tuée après avoir tenté d’intervenir lorsque l’un des suspects a tenté de voler une autre personne.

“C’était un règne de terreur”, a déclaré le procureur du comté d’Orange, Todd Spitzer, lors d’une conférence de presse. Il a déclaré que les procureurs s’attendaient à porter des accusations de meurtre, de tentative de meurtre et de vol qualifié.

La « technologie » a joué un rôle dans les arrestations

Les autorités s’attendent également à ce qu’au moins un des hommes soit lié à “un certain nombre de crimes” dans la région de Los Angeles après une enquête supplémentaire.

Les forces de l’ordre ont fourni peu de détails sur l’affaire, affirmant seulement que la “technologie” avait joué un rôle dans l’arrestation et que les suspects avaient été suivis par un groupe de travail lorsqu’ils ont été arrêtés avec un “usage mineur de la force” qui a envoyé l’un des hommes au hôpital. Aucun coup de feu n’a été tiré.

La police n’a pas non plus dit si elle croyait que les hommes visaient 7-Elevens parce que la date de lundi était le 11 juillet ou le 11/07.

Le maire de Santa Ana, Vicente Sarmiento, a déclaré que les arrestations avaient mis fin à la peur qui s’était installée dans sa ville cette semaine.

“7-Elevens est le dépanneur par excellence”, a-t-il déclaré. “C’est là que notre communauté fait ses courses.”

Un commis, Matthew Hirsch, 40 ans, a été tué par balle dans un magasin Brea, et Matthew Rule, 24 ans, a été abattu dans le parking d’un magasin de Santa Ana. Deux des trois blessés sont sortis des hôpitaux.

“Lutte pour le bien”

Rule était intervenu lorsque le suspect tentait de voler quelqu’un d’autre, ont indiqué les autorités, et “a tenté de rediriger le suspect. Le suspect se retourne et [shoots] notre victime, le tue sur-le-champ”, a déclaré le chef de la police de Santa Ana, David Valentin.

Le père de Hirsch, Jim Hirsch, a déclaré à l’Associated Press que son fils était devenu sobre il y a plus d’un an après une longue toxicomanie. Il avait décroché un emploi stable en travaillant la nuit sur le site de Brea, vivait avec sa petite amie dans un appartement voisin et parlait à son père tous les jours.

“Il n’avait pas eu le temps de mener une vie normale”, a déclaré son père. “Il traverse une lutte pour le bien et cela se termine par une fusillade.”

Des fleurs, des bougies et des cartes ont été laissées sur le parking du magasin de Brea, où l’employé Matt Hirsch a été tué par balle. (Paul Bersebach/Le registre du comté d’Orange)

Un client a été abattu d’une balle dans la tête et grièvement blessé dans un magasin Riverside, et deux personnes, dont un commis, ont été abattues à La Habra mais devaient survivre.

Russell Browning a reçu une balle dans le visage alors qu’il était assis dans sa voiture devant le magasin de La Habra, a-t-il déclaré à FOX 11. Browning a déclaré avoir vu le suspect et l’employé sortir du magasin.

“Il était plus grand que ma voiture, donc je ne l’ai pas bien regardé. Et puis tout d’un coup, il a juste levé le pistolet et a tiré”, a-t-il déclaré.

La victime de la fusillade de Riverside a été identifiée par sa famille comme étant Jason Harrell, 46 ans. Il respirait seul et n’était plus dans le coma, a déclaré son frère David Makin à KNBC-TV plus tôt cette semaine.

La chaîne de dépanneurs 7-Eleven a offert mercredi une récompense de 100 000 $ US pour toute information menant à l’arrestation et à la condamnation du tireur masqué. Les autorités ont déclaré qu’il n’était pas immédiatement clair si quelqu’un recevrait de l’argent du fonds de récompense.