2 Suédois écopent de lourdes peines dans une affaire d’espionnage en Russie

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Deux frères suédois d’origine iranienne ont été condamnés jeudi à de longues peines de prison pour avoir espionné pour la Russie et son service de renseignement militaire GRU pendant une décennie dans la plus grande affaire d’espionnage du pays scandinave depuis des décennies.

Le plus âgé des deux Suédois naturalisés – Peyman Kia – a été condamné à perpétuité, tandis que son jeune frère, Payam Kia, a été condamné à neuf ans et 10 mois. Ils avaient comparu devant le tribunal de district de Stockholm où ils étaient accusés d’avoir travaillé conjointement pour transmettre des informations à la Russie entre le 28 septembre 2011 et le 20 septembre 2021.

Une condamnation à perpétuité en Suède signifie généralement un minimum de 20 à 25 ans de prison. Anton Strand, l’avocat de Peyman Kia, a déclaré que son client ferait appel de la condamnation, tandis que l’avocat du jeune frère, Björn Sandin, a déclaré qu’il n’avait pas encore été décidé de faire appel.

“Il est établi au-delà de tout doute raisonnable que les frères, ensemble et en consultation, sans autorisation et au profit de la Russie et du GRU, ont acquis, transmis et divulgué des informations” à une puissance étrangère dans le but de porter atteinte à la sécurité de la Suède, a déclaré le tribunal. dans son verdict.

Le tribunal de district de Stockholm a déclaré que Payam Kia “était le moteur de leur crime commun” tandis que l’implication de Peyman Kia “avait une importance relative moindre”.

Le frère aîné avait “une pleine compréhension des effets néfastes – il a acquis, transmis et divulgué les informations à la Russie, qui constituent la principale menace pour la sécurité de la Suède”, a écrit le tribunal pour expliquer la peine à perpétuité.

“Après l’évaluation des preuves par le tribunal de district, il est clair que certaines pièces du puzzle manquent et qu’il n’a donc pas été possible d’avoir une certitude totale sur ce qui s’est passé”, a déclaré le juge en chef Måns Wigén. Mais “l’image de ce qui s’est passé est suffisamment claire pour que les accusés soient tenus responsables”, a déclaré Wigén. Le mobile était l’argent.

Quant à l’ampleur du crime, Peyman Kia a acquis environ 90 documents tandis que Payam Kia a obtenu environ 65 documents, a déclaré Wigén.

“Une divulgation de ces documents pourrait particulièrement nuire à la sécurité de la Suède”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Ils “ont été reconnus coupables de crimes très graves contre le système de renseignement et de sécurité suédois”, a déclaré Per Lindqvist, procureur général à l’Unité de sécurité nationale.

Tout au long du procès qui s’est déroulé à huis clos, les deux hommes ont nié tout acte répréhensible. Une grande partie des preuves présentées et des éléments de l’enquête préliminaire sont secrets.

Entre 2014 et 2015, Peyman Kia, 42 ans, a travaillé pour l’agence suédoise de renseignement intérieur, mais aussi pour les forces armées du pays. Les procureurs suédois allèguent que les données qu’ils ont fournies aux Russes provenaient de plusieurs autorités au sein du service suédois de sécurité et de renseignement, connu sous son acronyme SAPO.

Peyman Kia aurait travaillé pour l’agence de renseignement de défense étrangère des forces armées, connue en Suède sous son acronyme MUST, et aurait travaillé avec une unité top secrète au sein de l’agence qui s’occupait des espions suédois à l’étranger, selon les médias suédois.

Peyman Kia a été arrêté en septembre 2021 et son frère en novembre 2021. Tous deux ont nié tout acte répréhensible, ont déclaré leurs avocats à la cour.

Payam Kia, 35 ans, a aidé son frère et a “démantelé et cassé un disque dur qui a ensuite été retrouvé dans une poubelle” lorsque son frère a été arrêté, selon l’acte d’accusation obtenu par l’Associated Press.

En 2017, une enquête préliminaire a été ouverte après que SAPO se soit méfié de l’ancien employé et soupçonné qu’il y avait une taupe au sein de la communauté du renseignement suédois.

L’affaire est considérée comme l’un des cas d’espionnage les plus dommageables de l’histoire de la Suède, car les hommes avaient compilé une liste de tous les employés de SAPO.

L’un des plus grands scandales d’espionnage en Suède a eu lieu pendant la guerre froide lorsque Stig Bergling, un agent de sécurité suédois qui travaillait à la fois pour SAPO et les forces armées, a vendu des secrets à l’Union soviétique. Il a été condamné en 1979 à la réclusion à perpétuité pour des accusations similaires, puis s’est évadé alors qu’il purgeait sa peine et est retourné volontairement en Suède en 1994. Il est décédé dans son pays natal en janvier 2015.

Jan M. Olsen, Associated Press