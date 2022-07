2 sont inculpés dans une affaire de trafic d’êtres humains qui a fait 53 morts au Texas

Un grand jury fédéral a inculpé mercredi deux hommes dans le cadre d’une opération de trafic d’êtres humains qui a fait 50 adultes et trois enfants morts dans et autour d’un semi-remorque abandonné à la périphérie de San Antonio le mois dernier, ont indiqué des responsables.

Il s’agit de l’un des incidents les plus meurtriers de l’histoire récente impliquant des migrants le long de la frontière sud des États-Unis.

Homero Zamorano Jr., 46 ans, de Pasadena, Texas, et Christian Martinez, 28 ans, de Palestine, Texas, ont été inculpés de complot en vue de transporter et de transporter illégalement des migrants entraînant la mort, et de complot en vue de transporter et de transporter illégalement des migrants. entraînant des blessures graves, a déclaré le procureur américain du district ouest du Texas, à San Antonio.