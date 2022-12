2 soldats yéménites escortant un convoi de l’ONU tués dans une embuscade

SANAA, Yémen (AP) – Deux soldats des forces pro-gouvernementales yéménites ont été tués dans une embuscade armée contre un convoi des Nations Unies dans l’est du Yémen, a annoncé samedi l’ONU.

Selon un communiqué de la porte-parole de l’Office international des migrations de l’ONU, les deux soldats ont été tués alors qu’ils escortaient un convoi voyageant vers l’ouest de Seiyun à Marib. Aucun membre du personnel de l’OIM, qui effectuait une mission humanitaire non précisée, n’a été blessé dans l’attaque, a-t-il ajouté. Aucun autre détail sur l’incident de vendredi n’a été donné.

Un chef tribal de la région et un responsable de l’ONU ont déclaré à l’Associated Press que l’embuscade avait eu lieu près de la ville d’Al-Abr, dans la province orientale de l’Hadramaout au Yémen. Tous deux ont parlé sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles.

Dans une déclaration séparée publiée vendredi par le lieutenant-général Saleh Mohammed Timis du bataillon des tâches spéciales du Yémen – une branche officielle de l’armée soutenue par l’Arabie saoudite – les deux hommes ont été identifiés comme étant Salem Saeed Qarwan et Salem Mubarak Al-Bahri.

Les agresseurs n’ont pas été identifiés.

Le conflit ruineux du Yémen a commencé en 2014 lorsque des rebelles houthis soutenus par l’Iran sont descendus des montagnes du nord et ont pris la capitale Sanaa. En réponse, une coalition dirigée par l’Arabie saoudite, qui comprend les Émirats arabes unis, est intervenue en 2015 pour tenter de rétablir le gouvernement internationalement reconnu au pouvoir. Le conflit s’est depuis transformé en une guerre par procuration entre des ennemis régionaux, l’Arabie saoudite et l’Iran, tuant quelque 150 000 personnes et entraînant l’une des pires crises humanitaires au monde.

L’est et le sud du Yémen, qui sont sous le contrôle de la coalition saoudienne, ont connu une recrudescence des luttes intestines entre différents groupes armés ces derniers mois. Les affrontements meurtriers ont souvent opposé les forces soutenues par les Émirats arabes unis, qui contrôlent actuellement la majeure partie du sud du Yémen, et celles fidèles au gouvernement internationalement reconnu. En août, une journée d’affrontements entre factions rivales de la coalition saoudienne a tué 35 soldats dans la province méridionale de Shabwa.

Al-Qaida a également une présence durable dans l’est et le sud du Yémen. En février, des militants présumés de son réseau mondial ont enlevé cinq employés de l’ONU dans la province méridionale d’Abyan.

Ahmed Al-haj, Associated Press