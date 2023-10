2 soldats tués et 12 blessés dans un accident de véhicule de transport militaire en Alaska

ANCHORAGE, Alaska (AP) — Deux soldats de l’armée américaine ont été tués et 12 autres blessés après qu’un véhicule de transport militaire s’est renversé sur un chemin de terre menant à une zone d’entraînement en Alaska, ont indiqué des responsables.

L’accident impliquant un seul véhicule s’est produit lundi alors que les soldats se dirigeaient vers la zone d’entraînement du Yukon près de Salcha, soit à environ 30 milles (48 kilomètres) au sud-est de Fairbanks, a indiqué la 11e division aéroportée dans un communiqué lundi soir.

Le porte-parole de l’armée, John Pennell, a déclaré mardi à l’Associated Press que le conducteur avait perdu le contrôle du véhicule sur un chemin de terre menant à la zone d’entraînement, provoquant le retournement du gros véhicule de transport.

Il y avait alors 17 militaires à bord du véhicule.

Les premiers intervenants ont extrait les soldats du véhicule et leur ont prodigué des soins sur place. Les 12 soldats blessés ont été transportés par ambulances terrestres et aériennes à l’hôpital Fairbanks Memorial.

Parmi ceux-ci, les deux blessés les plus graves ont été transportés dans des ambulances aériennes au centre médical Providence Alaska à Anchorage, a déclaré Pennell. Leurs conditions n’étaient pas immédiatement disponibles mardi.

« Nous sommes un groupe très soudé au sein de l’armée, donc en ce moment, toute la 11e Division aéroportée est en deuil et se prépare à apporter tout le soutien nécessaire aux familles des défunts et à aider ceux qui sont encore à l’hôpital. et faire face à leurs blessures », a déclaré Pennell.

L’armée va enquêter sur la cause. Parce qu’il y a eu des morts, a déclaré Pennell, le Centre de préparation au combat de l’armée en Alabama enverra également une équipe d’enquête.

Les noms des deux soldats tués seront rendus publics 24 heures après que leurs proches en auront été informés.

Il s’agit du deuxième épisode meurtrier impliquant des soldats basés en Alaska cette année. En avril, trois soldats ont été tués lorsque deux hélicoptères militaires sont entrés en collision alors qu’ils se dirigeaient vers Fort Wainwright, près de Fairbanks, après une mission d’entraînement.

Mark Thiessen, Associated Press