2 soldats tués dans une fusillade lorsque des militants tendent une embuscade aux troupes dans le sud-ouest du Pakistan, selon l’armée

QUETTA, Pakistan (AP) – Un groupe de militants a tendu une embuscade aux troupes lors d’une opération de recherche contre des insurgés dans une région éloignée du sud-ouest du Pakistan, déclenchant une fusillade qui a fait un major et un officier subalterne morts, a annoncé lundi l’armée.

Il n’y a pas eu de revendication immédiate de responsabilité pour l’embuscade de dimanche près de Balor dans la province du Baloutchistan, mais les talibans pakistanais et de petits groupes séparatistes ont revendiqué des attaques similaires dans le passé.

L’armée a identifié les deux tués comme étant Saqib Hussain et Naik Baqir Ali. Un autre soldat a été blessé, selon le communiqué.

De petits groupes séparatistes du Baloutchistan riche en pétrole mènent une insurrection de bas niveau depuis plus de deux décennies. Les nationalistes baloutches voulaient initialement une plus grande part des ressources provinciales, mais plus tard, leur insurrection s’est transformée en une lutte pour l’indépendance du gouvernement d’Islamabad.

Bien que les autorités pakistanaises disent avoir réprimé l’insurrection, la violence a continué. La veille, trois policiers et un soldat ont été tués dans des attaques de militants au Balouchistan, où des militants du Tehreek-e-Taliban Pakistan interdit sont également fortement présents.

