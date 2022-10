2 soldats de la guerre de Corée de Pennsylvanie identifiés

NORTHAMPTON, Pennsylvanie (AP) – Un soldat tué pendant la guerre de Corée a été inhumé dans sa ville natale de l’est de la Pennsylvanie, tandis qu’un deuxième soldat de la guerre de Corée également récemment identifié sera enterré le mois prochain dans une autre partie de l’État.

Edward Reiter a abandonné le Northampton Area High School au cours de sa première année et – avec la permission réticente de son père – s’est enrôlé dans l’armée, a rapporté The (Allentown) Morning Call. Huit mois plus tard, alors qu’il n’a que 17 ans, il disparaît sur un champ de bataille en juillet 1950 dans les premières semaines de la guerre de Corée.

L’agence comptable Defense POW / MIA a annoncé en août que des restes non identifiés de la guerre enterrés dans le cimetière commémoratif national du Pacifique, connu sous le nom de Punchbowl, à Honolulu ont été exhumés en 2019 et identifiés comme les siens grâce à l’analyse de l’ADN dentaire, anthropologique et mitochondrial. et d’autres preuves.

“Il n’a jamais été oublié”, a déclaré le révérend Patrick Lamb lors d’un éloge funèbre samedi à l’église catholique Queenship of Mary avant que Reiter ne soit enterré avec les honneurs militaires au cimetière Notre-Dame de Hongrie à Northampton, où ses parents sont enterrés.

Environ 20 membres de la famille ont assisté au service, dont la sœur de Reiter, Rose Prickler, qui a tenu une messe commémorative pour lui à l’église chaque année, a rapporté le Morning Call. Elle a reçu le Purple Heart de son frère par un spécialiste du soutien de la Garde nationale.

“J’espère que vous comprendrez notre totale et profonde appréciation”, a déclaré l’officier principal du consulat, Daesup Chung, à la famille, qui, outre Prickler, était composée de nièces et de neveux, de petites-nièces et de petits-neveux. Une autre sœur, Helen Templeton, n’a pas pu y assister et le reste de ses frères et sœurs sont décédés.

Le caporal de l’armée américaine a également été comptabilisé en août. David N. Defibaugh, 18 ans, de Duncansville, qui a disparu au combat en juillet 1950, mais l’annonce n’a été faite que la semaine dernière après que sa famille a reçu un briefing complet sur son identification. Defibaugh sera enterré le 4 novembre à Altoona, ont annoncé les autorités.

