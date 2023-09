2 soldats blessés, l’armée intensifie ses opérations antiterroristes dans la forêt du Cachemire

Deux autres soldats ont été blessés aujourd’hui lors de l’affrontement qui se déroule dans les forêts denses de Kokernag, dans le district d’Anantnag, au Jammu-et-Cachemire.

L’armée et la police ont lancé mardi une opération de recherche conjointe pour traquer les terroristes. La violente confrontation a éclaté aux premières heures de mercredi.

L’officier général commandant (GOC) du Chinar Corps, le lieutenant-général Rajiv Ghai et le GOC de la Victor Force, le major-général Balbir Singh surveillent de près les opérations et ont déclaré que les terroristes ne seraient pas épargnés.

L’opération antiterroriste a été intensifiée par l’armée et la police du Jammu-et-Cachemire, et des armes et dispositifs de nouvelle génération sont utilisés pour coincer les terroristes. Les forces utilisent également les drones Heron, capables de frapper, dans le cadre de l’opération qui dure depuis plus de 40 heures.

Opération conjointe armée-police

Dans la nuit du 12 au 13 septembre, une opération de recherche conjointe de l’armée et de la police du Jammu-et-Cachemire a été lancée et un cordon a été posé à la recherche de deux ou trois terroristes dans la zone du village de Garol, à Anantnag, ont indiqué des responsables.

Après des recherches approfondies, les forces ont constaté que les terroristes se cachaient dans les hauteurs du village, dans une zone forestière dense.

Le colonel Manpreet Singh dirigeait la colonne de recherche du 19 RR, avec le major Aashish Dhonchak, commandant de la compagnie Kokernag du 19 RR, qui l’accompagnait dans l’opération. Ils se déplaçaient à travers les entrées et les terrains accidentés des forêts.

Hier vers midi, la colonne a essuyé des tirs nourris de la part des terroristes qui se cachaient. La colonne de recherche a riposté et s’est engagée, mais dans la violente fusillade, le colonel Singh, le major Dhonchak et le DSP Himanyun Bhat ont été blessés par balle et sont décédés plus tard des suites de leurs blessures.

Le colonel Manpreet Singh, médaille Sena (volaillerie), était le commandant de la 19e unité de fusils Rashtriya (19 RR) et le major Aashish Dhonchak, médaille Sena (volanterie), était le commandant de compagnie du 19 RR. Himanyun Muzamil Bhat était surintendant adjoint (DySP) dans la police du Jammu-et-Cachemire.

Le lieutenant-gouverneur du Jammu-et-Cachemire, Manoj Sinha, a déposé aujourd’hui une couronne pour rendre hommage aux officiers de l’armée à Srinagar. Les corps des officiers seront transportés par avion spécial vers leur ville d’origine.

L’armée a déclaré que les corps des officiers avaient été récupérés grâce à une opération spécialisée sur le terrain dangereux de Kokernag.