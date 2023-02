2 skieurs hors-piste tués dans une avalanche dans le centre de la Colombie-Britannique

Deux skieurs ont été ensevelis et tués par une avalanche au sud du lac Tatla, dans le centre de la Colombie-Britannique, samedi 11 février.

Avalanche Canada affirme que le couple avait fait de la motoneige jusqu’à Potato Peak, à environ 40 kilomètres au sud du lac Tatla, avant de chausser leurs skis. Ils se trouvaient sur le versant est de la montagne lorsqu’une plaque de neige s’est détachée et les a ensevelis.

Ils ont été portés disparus plus tard dans la journée après qu’ils ne soient pas revenus de leur excursion d’une journée et qu’une équipe de recherche et de sauvetage ait pu récupérer leurs corps.

Plus à venir.

@janeskrypnek

jane.skrypnek@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

AvalancheDeathski