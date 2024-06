Juin offre une pléthore de transits intéressants qui seront abondants en signes aériens et mutables. Cependant, les signes d’eau s’amuseront également une fois que ces planètes actuellement en Gémeaux entreront dans le signe du Cancer.

Le mois commence avec le trigone de Jupiter à Pluton le 2 juin, suivi de la nouvelle lune en Gémeaux le 6, deux jolis transits qui pousseront le collectif à changer les choses dans la façon dont ils établissent leurs connexions. Le 9, Mars entre dans le signe du Taureau, donnant un avantage aux signes de terre et d’eau. Vénus et Mercure nagent dans les eaux mystérieuses du Cancer le 17, apportant une énergie abondante et positive aux signes d’eau avant que le Soleil n’entre en Cancer le 20.

Le 21 juin 2024, la pleine lune en Capricorne nous ramènera à prendre les choses au sérieux. C’est une belle période pour retrouver des gens, faire la paix au travail ou à l’école et être plus responsable. Enfin, les stations de Saturne rétrogradent le 29, ajoutant un autre chapitre pour les signes mutables au cours de cette ère saturnienne. Une période de réflexion, de patience et de clarté sera également essentielle pour le collectif.

2 signes du zodiaque les plus susceptibles d’atteindre l’abondance en juin 2024

1. Gémeaux

Le 2 juin 2024, Jupiter fera un trigone avec Pluton, une métamorphose qui influence positivement votre signe. Cela initie une ère de pouvoir et d’influence pour vous, et si vous manquez de confiance en vous, vous aurez maintenant l’impression que c’est vraiment votre moment au soleil. Vénus sera dans votre signe plus tôt ce mois-ci, renforçant vos relations et vous aidant à mieux comprendre le monde qui vous entoure.

Le thème de la croissance commence avec la nouvelle lune dans votre signe le 6 juin 2024, ouvrant votre cœur et votre esprit à de nouvelles opportunités qui vous inspireront au cours des six prochains mois. Avec Mercure déjà dans votre signe, cela aidera les communications à circuler avec un élan agréable, nous préparant pour une saison Gémeaux exceptionnelle et agréable où vous serez beaucoup plus aligné avec votre potentiel. Mars entrera dans le signe du Taureau le 9, ce qui en fera un transit frustrant mais aussi essentiel car il vous aidera à ralentir et à réfléchir – toute votre précipitation devra éventuellement être équilibrée.

Vénus et Mercure entreront dans le signe cardinal de l’eau Cancer le 17, un moment important pour évaluer votre direction et prendre des mesures stratégiques pour votre plan de match. Nous disons adieu à votre saison le 20 lorsque le Soleil entre en Cancer. C’est une période où vous serez plus calme et prêt à affronter le monde. La saison du cancer aide à améliorer vos finances et vous permet d’être plus déterminé à les développer. Vous verrez les changements dans votre relation avec vous-même et celle que vous entretenez avec les autres.

Votre histoire se déroulera au cours de l’année prochaine alors que Jupiter continuera d’ouvrir votre cœur, votre esprit et le monde qui vous entoure.

2. Cancer

La saison du cancer commence le 22, marquant le début de votre nouveau chapitre et apportant une richesse d’abondance à votre horizon. Mais avant cela, le mois commence avec le trigone de Jupiter à Pluton le 2 juin 2024, un transit puissant qui peut ressembler à un réveil pour vous puisqu’il se produit dans votre maison psychique. Vos rêves deviendront plus vibrants et plus clairs, et vous pourrez même vous sentir prophétiques pendant cette période.

La nouvelle lune en Gémeaux le 6 vous rendra plus à l’aise pour aller au rythme souhaité, car la précipitation ne fait pas partie de votre dictionnaire. L’entrée de Mars en Taureau le 9 est un aspect positif pour vous. Même si Mars est en détriment dans ce signe, il vous permettra quand même d’avancer et de trouver beaucoup de points communs avec les personnes de votre vie. Vous pouvez vous sentir aventureux, protecteur et romantique. Mars en Taureau sera agréable, même si vous avancez plus lentement, car vous pourrez accomplir des choses malgré tout.

Vénus et Mercure feront équipe le 17 pour vous apporter beaucoup d’amour et de socialisation. Préparez-vous à ce que votre vie sociale devienne plus énergique pendant cette période. Vous serez sous les projecteurs, charmerez tout le monde et vous sentirez radieux. Vénus montrera aux autres à quel point vous êtes belle à l’extérieur et à l’intérieur, et elle contribuera également à améliorer vos finances. Mercure fait des gens vos alliés, un bon transit à avoir, surtout si vous occupez un poste universitaire ou de leadership.

Juin promet de vous apporter de l’amour, du courage et de nombreuses transformations pour vous aider à redécouvrir un nouvel amour, celui qui est avec vous.

AT Nunez est un astrologue et philosophe afro-latina vivant à New York. Elle est passionnée par l’astrologie et vise à continuez à écrire davantage sur l’observation des étoiles à l’avenir.