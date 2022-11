2 sièges US House en Oregon toujours non résolus dans des courses serrées

PORTLAND, Oregon (AP) – Les courses pour deux sièges à la Chambre des États-Unis dans l’Oregon sont restées non résolues vendredi avant le week-end, avec des dizaines de milliers de bulletins de vote restant à compter dans l’état du vote par courrier.

Dans le 5e district du Congrès de l’Oregon, la républicaine Lori Chavez-DeRemer avait une mince avance sur le démocrate Jamie McLeod-Skinner pour le siège. Dans la 6e circonscription du Congrès, le démocrate Andrew Salinas devançait légèrement le républicain Mike Erickson, un homme d’affaires qui se présente pour la troisième fois.

Une nouvelle loi dans l’Oregon permet de compter les votes tant qu’ils portent le cachet de la poste le jour du scrutin, ce qui signifie que certains bulletins de vote viennent d’arriver dans les bureaux électoraux et que de nombreux bureaux de comté ont été fermés vendredi pour la Journée des anciens combattants.

Le comté de Clackamas, un vaste comté au sud de Portland qui s’étend de la banlieue aux flancs ruraux du mont Hood, est la clé des deux concours. Les responsables électoraux ont déclaré jeudi soir qu’il restait jusqu’à 65 000 bulletins de vote arrivés en retard à compter et que le personnel travaillerait tout le week-end.

Salinas, un représentant de l’État, et Chavez DeRemer, ancien maire de la banlieue de Portland, Happy Valley, cherchent tous deux à devenir la première députée latine de l’Oregon.

Un boom démographique a fait de l’Oregon l’un des six États à obtenir un siège à la Chambre après le recensement de 2020. La population de l’État a bondi de plus de 10 % au cours de la dernière décennie pour atteindre plus de 4,2 millions d’habitants, ce qui lui a donné un nouveau district du Congrès – le 6e district – pour la première fois en 40 ans.

Le siège du 5e district a été laissé vacant lorsque McLeod-Skinner, un démocrate progressiste, a battu le démocrate sortant et modéré de sept mandats Kurt Schrader à la primaire. La défaite a fait de Schrader le premier membre du Congrès démocrate sortant à perdre son siège cette année.

Les républicains ont ciblé le siège, qui a été largement redessiné après le recensement de 2020 pour inclure des parties du centre de l’Oregon, dans une campagne acharnée. Les démocrates contrôlaient quatre des cinq sièges précédents de l’État à la Chambre des États-Unis, y compris dans le 5e district.

Gillian Flaccus, Associated Press