2 semaines après Milton, la reprise est difficile à Pineville Lane à Lakeland

LAKELAND — L’homme torse nu s’est penché en avant dans sa salle à manger mercredi après-midi et a arraché un morceau de cloison sèche des poteaux.

Les matériaux en ruine ont rapidement atterri au sommet d’un tas croissant devant la maison de l’homme sur Pineville Lane, au nord-ouest de Lakeland.

De nombreux résidents de Pineville ont entrepris la même tâche que l’homme de 64 ans, qui n’a donné que son prénom, Tim. Près de deux semaines après le passage de l’ouragan Milton, le quartier d’une rue présentait encore les effets durables de la tempête, qui a déversé jusqu’à 16 pouces de pluie dans certaines parties du comté de Polk.

Des sacs de déchets, des morceaux de murs intérieurs enlevés et des biens se trouvent le long de Pineville Lane à Lakeland, en attente de collecte des déchets après que la zone a été inondée par l’ouragan Milton.

Alors que des piles de débris d’arbres sont couramment vues ailleurs à Polk, Pineville Lane regorge de piles d’articles ménagers mis au rebut : laveuses et sécheuses, têtes de lit, matelas, oreillers, canapés, téléviseurs, haut-parleurs, vêtements, glacières, commodes, portes et jouets pour enfants. Et des kilos incalculables de cloisons sèches, retirés des sections inférieures des murs intérieurs.

Une odeur de moisi imprégnait le quartier.

Le ruisseau Itchepackesassa est parallèle à Pineville Lane et passe à environ 50 pieds de certains duplex et maisons du côté ouest de la route. Le quartier, situé juste au sud de Swindell Road, a déjà été inondé, mais les habitants ont déclaré que l’eau n’était jamais montée aussi haut que pendant et peu de temps après le passage de Milton directement sur le comté de Polk.

Des cloisons sèches ont été enlevées à l’intérieur d’un duplex sur Pineville Lane, dans le nord-ouest du comté de Polk. De nombreuses unités ont été gravement inondées lors de l’ouragan Milton.

Orlando Toledo, dont la maison occupe un emplacement élevé du côté ouest de la route, a déclaré avoir échappé de justesse à l’intrusion de l’eau. Mercredi, Toledo a pointé du doigt un volet à côté de la fenêtre d’une maison voisine recouverte de briques, où une marque d’eau restait visible à plus de 4 pieds au-dessus du niveau du sol.

Les vitres de la fenêtre manquaient. Toledo a déclaré que les équipes de pompiers ont brisé les fenêtres pour transporter une femme handicapée alors que l’eau entourait encore la maison.

« Mon ami dans l’appartement en brique, il a tout perdu – tout, tout », a déclaré Toledo.

Une berline Chrysler noire se trouvait dans la cour arrière. Au plus fort des inondations, la voiture a disparu sous le courant d’eau, qui s’élevait plus haut qu’une clôture grillagée à proximité, a déclaré Toledo.

D’autres voitures apparemment en ruine étaient garées dans les allées. Certains avaient déjà été remorqués, ont indiqué des habitants.

« Le pire que j’ai vu »

À quelques portes de Tolède, Tim a fait visiter brièvement à un journaliste sa maison de 1 530 pieds carrés. Lui et ses amis avaient arraché les cloisons sèches jusqu’à trois pieds du sol pour s’assurer que tout matériau endommagé par l’eau avait disparu.

« C’était vraiment humide », a-t-il déclaré.

Tim a déclaré qu’il vivait à Pineville Lane depuis 2005. Le foyer comprend sa femme et son fils, et ses petits-enfants lui rendent souvent visite. Il a déclaré que la zone avait été inondée à plusieurs reprises après des tempêtes, mais que la seule fois où de l’eau avait pénétré dans sa maison était lors de l’ouragan Irma en 2017.

Tim a pointé du doigt une voiture blanche garée dans son allée, affirmant qu’elle avait été détruite par des dégâts d’eau causés par Milton.

Un résident travaille à enlever les cloisons sèches endommagées à l’intérieur de son duplex dans le secteur de Pineville. L’eau du ruisseau Itchepackesassa a inondé de nombreuses maisons pendant l’ouragan Milton.

Il a dit qu’il pensait que son assurance habitation couvrait les inondations, mais qu’il avait appris après la tempête que ce n’était pas le cas. Il a déclaré que des représentants de la FEMA s’étaient rendus dans le quartier mais avaient rejeté certains appels à l’aide, y compris le sien.

A quelques portes au nord, une famille de quatre personnes, dont un enfant, était revenue dans son duplex après avoir fui vers un hôtel après l’ouragan Milton. Un habitant, un homme de 22 ans qui a refusé de donner son nom, a déclaré que les parties inférieures des murs intérieurs avaient été enlevées.

Tandis que de la musique norteña mexicaine jouait à l’intérieur, l’homme a démontré la profondeur que l’eau avait atteinte dans la maison, levant la main près de sa taille. Une pile de biens en ruine de sa famille se trouvait le long du trottoir devant : un lit, un canapé et des comptoirs.

L’inondation a également détruit la Toyota Corolla 2019 de l’homme, qui avait déjà été remorquée. Il se souvient avoir vu de la fumée provenant d’autres véhicules gorgés d’eau alors que leurs propriétaires tentaient de les démarrer.

«Inondations au ralenti» Les résidents de la région de Seward Lake disent que l’eau montait toujours une semaine après Milton

« Cela arrive généralement – ​​pas à chaque ouragan, mais peut-être tous les quatre ans », a-t-il déclaré à propos des inondations. « Il pourrait recueillir environ un pied d’eau, mais pas à cette hauteur. C’est le pire que j’ai vu.

L’homme, dont la famille loue la maison, a déclaré que les propriétaires s’étaient rendus sur place et avaient pris des photos pour évaluer les dégâts. Il a déclaré que la plupart de ses voisins étaient également locataires et que beaucoup avaient indiqué qu’ils prévoyaient de revenir une fois les maisons restaurées.

Il a précisé que son assurance ne couvrirait pas les dégâts.

«J’ai dû puiser un peu dans mes économies», a-t-il déclaré. « À part ça, je dois juste reconstituer mes économies. »

Éliminer les menaces de moisissure

Plus près de Swindell Road, Johnny Jenner portait un lourd masque contenant des filtres alors qu’il travaillait à l’intérieur d’un duplex vide, découpant et enlevant les cloisons sèches endommagées. Jenner a déclaré que le propriétaire, Hosanna Real Estate Services, venait de terminer les travaux sur la maison, y compris l’installation de nouvelles armoires, avant l’arrivée de l’ouragan Milton, poussant environ deux pieds d’eau dans l’unité duplex.

« Quelqu’un venait de déménager, alors nous avons réparé le problème », a-t-il déclaré. «Puis la tempête est arrivée ici. La tempête avait des plans différents.

Jenner a déclaré qu’il vit près du lac Bonny, où les résidents ont été confrontés à des inondations sans précédent, mais il a déclaré que sa maison avait échappé à toute intrusion d’eau.

En travaillant au duplex de Pineville Lane, Jenner a fait la connaissance de certains des résidents. Il a dit qu’il avait entendu parler du sort d’une famille louant un appartement à proximité.

Les pompiers ont retiré une fenêtre d’un duplex de Pineville Lane à Lakeland pour secourir une femme handicapée après que l’eau a inondé la maison, a déclaré un voisin.

« Apparemment, leurs propriétaires refusent catégoriquement de faire quoi que ce soit pour eux », a-t-il déclaré. « Par exemple, ils ont fait tomber un gros arbre dans leur jardin. Le propriétaire a dit qu’il n’allait pas le couper. Il ne fait rien à l’intérieur pour les aider.

Personne n’a répondu à la porte du duplex.

Dans un autre appartement du côté ouest de la route, une équipe de deux hommes s’est occupée de la restauration d’une unité inoccupée. Errick Maise, l’un des ouvriers, a déclaré que le propriétaire venait de payer pour rénover la cuisine, installer de nouvelles plinthes et accessoires de salle de bain et peindre l’intérieur avant l’ouragan. Toutes ces améliorations ont dû être supprimées et remplacées, a déclaré Maise.

Près du ruisseau Itchepackesassa : Les eaux de crue envahissent les maisons et couvrent les routes du nord-ouest de Polk

Les ouvriers avaient détecté de la moisissure non seulement dans les cloisons sèches mais aussi sur certains montants des murs, a déclaré Maise. Ils prévoyaient d’utiliser un spray anti-moisissure et de laisser la maison aérer pendant quelques jours avant de revenir.

Des preuves que la vie reste loin d’être normale pourraient être vues ailleurs le long de Pineville Lane. Devant un duplex, une salle à manger extérieure avait été aménagée et une marmite reposait sur un grand gril attaché à un réservoir de propane. Un récipient étiqueté « Eau potable d’urgence » de la Division de gestion des urgences de Floride se trouvait sur une armoire métallique à l’extérieur d’une maison.

Les chaussures placées pour sécher se trouvent au sommet d’une porte retirée près de l’entrée d’une maison sur Pineville Lane à Lakeland. De nombreuses maisons ont été inondées pendant et après l’ouragan Milton.

Une grande bâche bleue recouvrait le toit d’un duplex, près d’un groupe de branches sciées provenant d’un pin tombé.

Une notice verte de la division des services publics du comté de Polk, apposée sur la porte d’une unité apparemment inoccupée proche de Swindell Road, déclarait : « Le service d’eau a été débranché. »

Un homme dans une camionnette descendait la rue, chargeant des appareils électroménagers mis au rebut dans la plateforme de chargement. L’homme, qui n’a pas donné son nom, a déclaré qu’il avait collecté des objets en ruine dans toute la région de Lakeland pour les vendre comme ferraille.

Gary White peut être contacté à [email protected] ou au 863-802-7518. Suivez sur X @garywhite13.

Cet article a été initialement publié sur The Ledger : Les résidents de Pineville Lane commencent à se rétablir après l’inondation de Milton