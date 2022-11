2 semaines après le début de la COP27, le Canada participe aux progrès du financement des pertes et dommages

Cela fait près de deux semaines que l’équipe de négociateurs du Canada est arrivée à Charm el-Cheikh, en Égypte, pour la COP27, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Maintenant, alors que les délégués entrent dans la dernière ligne droite des négociations sur divers textes et communiqués, qu’est-ce que le Canada a réalisé pendant la conférence?

Cela a été surnommé la “COP africaine” et est devenu un forum pour les pays de l’ensemble du Sud global – des pays qui n’ont généralement pas été les plus grands émetteurs historiques de gaz à effet de serre, mais qui supporteront le poids de la crise climatique – pour faire valoir leurs demandes. .

Le principal d’entre eux est le financement des pertes et dommages – les pertes économiques, culturelles et humaines inévitables que les pays subiront alors que les catastrophes naturelles ravagent leurs communautés et que la montée des mers engloutit leurs côtes.

Les observateurs écoutent la session plénière de clôture de la COP27 le 17 novembre. (Nariman El-Mofty/Associated Press)

Prise en charge des pertes et dommages, mais pas encore de fonds

À l’approche de la COP27, le Canada a apporté son soutien à l’ajout de pertes et de dommages à l’ordre du jour officiel de la conférence – une grande victoire pour les pays vulnérables qui réclament du financement depuis des décennies.

L’Alliance des petits États insulaires, un groupe de pays de faible altitude et insulaires, a proposé un fonds multilatéral organisé dans le cadre de la convention des Nations Unies sur les changements climatiques qui serait créé au cours de l’année prochaine. Mais l’annonce d’un tel fonds s’est avérée insaisissable.

Plusieurs pays riches ont pris des engagements individuels pour pertes et dommages, dont l’Allemagne, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande et bien d’autres. Mais la plus grande économie, les États-Unis, a été particulièrement silencieuse. Le discours du président américain Joe Biden la semaine dernière à la COP27 n’a pas du tout mentionné les pertes et dommages.

« Le Canada doit regarder d’autres pays progressistes au sein de l’Union européenne, d’autres pays comme la Nouvelle-Zélande, qui montrent leur volonté de vraiment répondre aux appels des nations vulnérables au climat », a déclaré Eddy Pérez, responsable de la diplomatie climatique internationale au sein du groupe de défense Climate Action Network. Canada.

Steven Guilbeault, ministre canadien de l’environnement, prend la parole à la COP27. (Peter Dejong/Associated Press)

Steven Guilbeault, ministre canadien de l’environnement, a déclaré qu’il souhaitait voir un accord sur les pertes et dommages sortir de la conférence.

“Il y a, je peux imaginer, de la frustration et une grande impatience de la part du monde en développement parce qu’ils essaient d’avoir cette conversation depuis 30 ans. Et des pays comme le nôtre, et de nombreux autres pays développés ont refusé d’avoir cette conversation, », a déclaré Guilbeault lors d’une causerie organisée par Climate Action Network Canada sur le lieu de la conférence à Charm el-Cheikh.

“Mais cela a changé cette année.”

Le Canada se joint au programme Global Shield

Le Canada a promis de l’argent pour un autre programme qui traitera des pertes et des dommages. Global Shield, qui est dirigé par l’Allemagne et a été officiellement lancé lors de cette COP, fournira une forme d’assurance aux pays vulnérables confrontés à des catastrophes climatiques.

Le Canada fournira 7 millions de dollars à Global Shield, sur son engagement de financement climatique préexistant de 5,3 milliards de dollars.

“Nous lançons ici une réponse aux pertes et dommages avec cet instrument. Je pense que c’est précieux”, a déclaré David Ryfisch, chef d’équipe pour la politique climatique internationale chez Germanwatch, un groupe non gouvernemental de recherche et de défense du climat basé en Allemagne.

“Ce qui est essentiel, cependant, c’est qu’il ne s’agit que d’un élément d’une gamme d’instruments que nous devrons voir en termes de pertes et de dommages.”

Ryfisch a reconnu que les quelque 200 millions de dollars américains qui ont été promis à Global Shield, de l’Allemagne et des pays du monde entier, n’étaient qu’une goutte d’eau par rapport aux milliards qui seront éventuellement nécessaires.

Global Shield se concentre également sur la récupération immédiate après les catastrophes, et non sur des événements climatiques à évolution lente ou des pertes non économiques telles que la perte de vies humaines.

“Il ne peut pas répondre à toutes les nuances de perte et de dommage”, a déclaré Ryfisch.

“Mais c’est un début.”

La géographie du district rural de Sehwan au Pakistan, dans la province durement touchée du Sindh, a été transformée. Sous les eaux de crue se trouvent des terres agricoles avec des cultures qui ne seront plus jamais récoltées et du bétail noyé. Les responsables de l’ONU estiment que plus d’un million de bovins, de chèvres et d’autres animaux ont été perdus dans les inondations. (Stephanie Jenzer/CBC)

Bien que décrit comme une assurance, le programme vise à créer une réserve d’argent provenant de divers pays donateurs qui peut être rapidement déployée après une catastrophe climatique. Le programme aidera également les pays vulnérables à suspendre le paiement de leur dette après une catastrophe afin qu’ils puissent redéployer ces fonds pour la reprise.

Sept pays « éclaireurs » ont été choisis comme premiers bénéficiaires du programme Global Shield. Ils comprennent des pays comme le Bangladesh à faible altitude, des nations insulaires comme les Philippines et les Fidji, et notamment le Pakistan, qui a subi cette année des inondations dévastatrices qui ont inondé un tiers de sa masse continentale.

L’idée derrière Global Shield est que l’assurance – contrairement à l’aide humanitaire parfois lente – peut être dispersée rapidement après une catastrophe. Les personnes et les pays touchés par les événements climatiques reçoivent rapidement des fonds pour préserver leurs entreprises et reconstruire leurs infrastructures, et peuvent éviter de s’endetter ou de perdre leurs moyens de subsistance immédiatement après les catastrophes.

Se rapprocher de la réduction du méthane

Le Canada a également annoncé un cadre pour une nouvelle réglementation sur le méthane afin de réduire les émissions du puissant gaz à effet de serre de l’industrie pétrolière et gazière.

Le méthane est environ 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone et est responsable d’un quart du réchauffement climatique observé jusqu’à présent. La lutte contre les émissions de méthane est considérée comme essentielle pour lutter contre le changement climatique.

L’objectif du Canada, annoncé l’an dernier, est de réduire les émissions de méthane de 75 % sous les niveaux de 2012 d’ici 2030. Le nouveau cadre est maintenant ouvert aux consultations publiques, et le projet de règlement est attendu l’année prochaine.

Les fuites de méthane des divers équipements et sites pétroliers et gaziers, et la réduction de ces fuites implique une combinaison d’équipements de surveillance et de réparation, la recherche de fuites et la capture du gaz avant qu’il ne s’échappe.

Une torche pour brûler le méthane provenant de la production de pétrole est vue sur une plate-forme de puits près de Watford City, Dakota du Nord, le 26 août 2021. En vertu d’une réglementation plus stricte sur le méthane, le Canada veut minimiser l’utilisation du torchage pour brûler le puissant gaz à effet de serre. (Matthew Brown/Associated Press)

Jeter les bases d’un accord sur la biodiversité

Juste après la COP27, le Canada accueillera la conférence COP15 sur la Convention sur la diversité biologique à Montréal

La conférence de cette année est considérée comme un moment charnière pour obtenir un accord historique sur la protection de la nature dans le monde, qui est étroitement liée à la réduction des impacts du changement climatique.

Steven Guilbeault, ministre canadien de l’environnement, a déclaré que la COP15 “doit parvenir à un accord aussi ambitieux et complet que l’accord conclu pour le climat à Paris”, faisant référence à l’accord de Paris de 2015 visant à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 ° C et idéalement de 1,5 ° C.

La COP15 se déroulera du 7 au 19 décembre.