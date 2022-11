2 secourus après qu’un avion a percuté une tour de transmission dans le Maryland

MONTGOMERY VILLAGE, Md. (AP) – Les équipages ont secouru lundi le pilote et le passager blessés d’un petit avion qui s’est écrasé dans une tour de transmission électrique du Maryland, coupant l’électricité pour des dizaines de milliers de clients et laissant l’avion suspendu à 10 étages du sol .

L’avion s’est écrasé dans la tour qui supporte les lignes à haute tension vers 17h40 dimanche et s’est coincé à environ 100 pieds (30 mètres) au-dessus du sol, a déclaré le chef des pompiers du comté de Montgomery, Scott Goldstein. L’accident s’est produit à environ un mile de l’aéroparc du comté de Montgomery à Montgomery Village, une banlieue de Washington, DC. Il a coupé l’électricité dans les environs et a causé des retards de Metrorail.

L’avion a heurté les lignes d’une tour, puis a heurté une deuxième tour, a déclaré la présidente de Pepco, Donna Cooper, lors d’une conférence de presse lundi après-midi.

La vidéo de la scène a montré de nombreux sauveteurs et véhicules entourant la tour peu de temps après que cela se soit produit. Au moment de l’accident, les conditions étaient brumeuses et pluvieuses, a déclaré Pete Piringer, porte-parole du service d’incendie et de sauvetage du comté.

Piringer a déclaré que le sauvetage avait été compliqué par le fait que les lignes étaient sous tension lorsque l’avion a percuté.

Pendant ce temps, un preneur d’appel au 911 est resté en ligne avec la paire pendant une période prolongée et les sauveteurs les ont ensuite appelés directement pour leur donner des mises à jour périodiques, a déclaré Goldstein.

“Ils étaient anxieux”, a déclaré Goldstein à propos du pilote et du passager. “Ils étaient préoccupés par la stabilité de l’avion, la stabilité de l’avion restant dans la structure de la tour. Ils étaient désorientés par la gravité ou la complexité des circonstances.

Après que les électriciens se soient assurés qu’il était sûr d’essayer d’atteindre le pilote et le passager, qui étaient en contact avec les autorités par téléphone portable et avaient hâte d’être secourus, les équipages ont sécurisé l’avion à la tour vers 12 h 15 lundi et ont emmené les deux en sécurité quelques minutes plus tard, ont indiqué des responsables.

La police d’État a identifié le pilote comme Patrick Merkle, 65 ans, de Washington, DC, et le passager comme Janet Williams, 66 ans, de Marrero, Louisiane. Tous deux avaient des blessures graves mais ne mettant pas leur vie en danger, et une hypothermie s’est installée pendant qu’ils attendaient d’être secourus, a déclaré Goldstein. Leur sauvetage a été plus rapide que prévu puisque le pilote et le passager ont pu les aider, a-t-il déclaré.

Tous deux ont été emmenés à l’hôpital et leur état s’était amélioré lundi après-midi – l’un avait été libéré et l’autre était dans un état stable, a déclaré Goldstein. Il ne pouvait pas dire quelle personne avait été libérée.

L’avion a ensuite été abaissé au sol, révélant une partie avant écrasée.

Le monomoteur Mooney M20J avait quitté White Plains, New York, a indiqué la Federal Aviation Administration dans un communiqué. La FAA, le National Transportation Safety Board et la police de l’État du Maryland enquêtent.

Le service public Pepco a signalé que l’électricité avait été temporairement coupée pour environ 120 000 clients dans le comté de Montgomery, mais qu’elle avait été rétablie pour la plupart d’entre eux avant que les personnes ne soient secourues. Vers 23 heures, 14 intersections principales du comté étaient sans électricité, mais moins de deux heures plus tard, les feux de circulation fonctionnaient correctement, a indiqué la police du comté.

Le système scolaire public du comté a fermé ses écoles et ses bureaux lundi en raison de l’impact de la panne sur la sécurité et le fonctionnement des écoles.

The Associated Press