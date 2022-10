2 Russes naviguent sur 480 km à travers le détroit de Béring vers une île de l’Alaska pour éviter le brouillon militaire de Poutine

Le président russe Vladimir Poutine

Deux Russes ont parcouru des centaines de kilomètres vers une île isolée de l’Alaska, ont déclaré des responsables locaux et fédéraux.

Selon un rapport des médias, les individus fuyaient la mobilisation militaire de Poutine.

Un responsable de la sécurité intérieure a déclaré à Insider que les individus avaient été envoyés à Anchorage pour être traités.

Deux Russes tentant d’éviter la mobilisation militaire partielle du président Vladimir Poutine ont parcouru des centaines de kilomètres à travers le détroit de Béring jusqu’à une île isolée de l’Alaska, selon un rapport et plusieurs responsables.

Les individus ont atterri dans un petit bateau près de la ville de Gambell mardi, point de vente local KTUU signalé mercredi. Les autorités locales ont alors informé les garde-côtes de ce qui s’était passé.

Les Russes ont dit à certains habitants qu’ils avaient quitté Egvekinot, un village isolé de l’est de la Russie à environ 480 km, selon le rapport. D’autres villageois ont déclaré que les hommes les avaient informés qu’ils avaient fui l’armée russe.

Le gouverneur de l’Alaska, Mike Dunleavy, a confirmé l’incident lors d’une conférence de presse mercredi et a déclaré “d’après ce que j’ai compris, ils sont à Anchorage maintenant, en train d’être traités par les autorités fédérales”.

Un porte-parole du département de la Sécurité intérieure a confirmé cela à Insider jeudi et a déclaré que “les individus ont été transportés à Anchorage pour inspection, qui comprend un processus de sélection et de vérification, puis traités conformément aux lois américaines applicables en matière d’immigration en vertu de la loi sur l’immigration et la nationalité. .”

Gambell est une ville d’environ 500 habitants située à l’extrémité nord-ouest de l’île Saint-Laurent, au milieu du détroit de Béring. Gambell se trouve à environ 320 km de la ville de Nome, sur le continent de l’Alaska.

Egvekinot, Russie et Gambell, Alaska.

Le mois dernier, après que Poutine a annoncé la mobilisation militaire partielle des réservistes de son pays, de nombreux Russes tenté de fuir pour qu’ils ne soient pas envoyés combattre en Ukraine. Comme ils l’ont fait, les Russes ont dû faire face à des embouteillages aux frontières avec les pays voisins et à des vols complets ou très chers.

L’annonce de Poutine est intervenue après des semaines de revers militaires en Ukraine. Maintenant, des semaines plus tard, ses troupes continuent de faire face à des contre-offensives agressives des forces ukrainiennes qui ont forcé les troupes russes à battre en retraite.

“Nous ne prévoyons pas un flux continu d’individus, ou une flottille d’individus – nous n’avons aucune indication que cela va se produire. Donc, cela peut être unique”, a déclaré Dunleavy, ajoutant que la situation “nous a surpris”.

“Qui sait ce qui va se passer à l’avenir, si davantage d’individus russes tentent de quitter la Russie par le détroit de Béring”, a-t-il ajouté.

Les sénateurs américains Lisa Murkowski et Dan Sullivan ont déclaré dans un communiqué déclaration jeudi que les deux individus ont demandé l’asile aux États-Unis.

Murkowski a critiqué les autorités fédérales dans sa déclaration pour leur réponse aux ressortissants russes et a déclaré que c’était trop lent. Elle a salué la réponse des autorités locales et des agences de l’État.

“Cet incident montre clairement deux choses : premièrement, le peuple russe ne veut pas mener la guerre d’agression de Poutine contre l’Ukraine”, a déclaré Sullivan dans sa déclaration de jeudi. “Deuxièmement, compte tenu de la proximité de l’Alaska avec la Russie, notre État a un rôle vital à jouer pour assurer la sécurité nationale des États-Unis.