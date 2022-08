2 retrouvés morts alors qu’un incendie de forêt en Californie devient incontrôlable

Deux corps ont été retrouvés à l’intérieur d’une voiture incendiée sur le chemin d’un énorme incendie de forêt qui faisait rage près de la frontière californienne avec l’Oregon, ont annoncé lundi les autorités, alors qu’une épaisse fumée a limité les efforts pour déployer des avions pour contenir l’incendie au cours du week-end.

Depuis qu’il a éclaté vendredi, l’incendie rapide de McKinney a forcé au moins 2 000 habitants à évacuer tout en détruisant des maisons et des infrastructures essentielles, principalement dans le comté de Siskiyou, qui abrite la forêt nationale de Klamath, selon un communiqué du gouverneur Gavin Newsom dimanche. .

Deux autres incendies dans le comté ont forcé au moins 200 habitants à quitter leur domicile, a-t-il ajouté. Ces incendies ont atteint plus de 690 hectares combinés dimanche, a déclaré le US Forest Service.

Déjà le plus grand incendie en Californie cette année, l’incendie avait brûlé 21 245 hectares et rien n’est considéré comme maîtrisé, a déclaré le département californien des forêts et de la protection contre les incendies, ou Cal Fire, dans une mise à jour de dimanche soir.

Les restes calcinés d’une voiture tractant une remorque sont vus dimanche dans la forêt nationale de Klamath, dans le nord de la Californie. (David McNew/AFP/Getty Images)

Les deux corps ont été retrouvés dimanche dans une voiture garée dans une allée résidentielle à l’ouest de la communauté de Klamath River, a annoncé lundi le bureau du shérif du comté de Siskiyou dans un communiqué. Il a déclaré qu’il n’aurait aucune information supplémentaire sur les décès en attendant l’identification et la notification des plus proches parents.

Plus de deux décennies de sécheresse et de hausse des températures, exacerbées par le changement climatique, ont rendu la Californie plus vulnérable que jamais aux incendies de forêt. Les deux années les plus dévastatrices jamais enregistrées ont eu lieu en 2020 et 2021 sur la base du nombre d’acres brûlés.

Une épaisse fumée au-dessus de la zone d’incendie a contribué à limiter la croissance de l’incendie de McKinney dimanche, mais elle a également immobilisé les avions utilisés pour combattre l’incendie, a déclaré le US Forest Service dans son communiqué.

Newsom a déclaré dimanche l’état d’urgence pour le comté de Siskiyou. La déclaration aidera les résidents à accéder à l’aide fédérale et à débloquer les ressources de l’État.

L’une des personnes contraintes d’évacuer était Harlene Althea Schwander, 81 ans, une artiste qui a déménagé dans la région il y a seulement un mois pour être près de son fils et de sa belle-fille.

Une camionnette brûlée se trouve dans une clairière alors que le McKinney Fire brûle dans la forêt nationale de Klamath dimanche. (Noah Berger/Associated Press)

“Je suis très triste. Ma maison est partie, tous mes meubles, tous mes vêtements, chaussures, manteaux, bottes. Tout est parti”, a déclaré Schwander à Reuters dimanche devant un abri d’évacuation de la Croix-Rouge américaine dans la ville de Weed, environ 60 ans. kilomètres au sud de l’incendie de McKinney.

Il s’agit du deuxième incendie majeur à éclater en Californie cette saison. L’Oak Fire près du parc national de Yosemite a été maîtrisé à 67% après avoir carbonisé plus de 7 787 hectares, a déclaré Cal Fire sur son site Internet.