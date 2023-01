2 ressortissants britanniques volontaires dans l’est de l’Ukraine tués

Deux volontaires britanniques qui avaient été portés disparus dans l’est de l’Ukraine ont été tués, selon un communiqué de famille publié mardi.

Andrew Bagshaw, 48 ans, et Christopher Parry, 28 ans, ont disparu au début du mois alors qu’ils se dirigeaient vers la ville de Soledar, dans la région orientale de Donetsk, où de violents combats ont eu lieu.

La famille de Parry a confirmé dans un communiqué publié par le ministère britannique des Affaires étrangères que les deux hommes avaient été tués.

“C’est avec une grande tristesse que nous devons annoncer que notre bien-aimée Chrissy a été tuée avec son collègue Andrew Bagshaw alors qu’ils tentaient une évacuation humanitaire de Soledar, dans l’est de l’Ukraine”, a-t-il déclaré.

LA VILLE DU ROYAUME-UNI POUR ÉTEINDRE LES LAMPADAIRES APRÈS MINUIT POUR ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE MALGRÉ LES PRÉOCCUPATIONS DE CRIMINALITÉ, RANDONNEZ LES TAXES : RAPPORT

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le communiqué ajoute que Parry “s’est retrouvé attiré par l’Ukraine en mars dans son heure la plus sombre au début de l’invasion russe et a aidé ceux qui en avaient le plus besoin, sauvant plus de 400 vies et de nombreux animaux abandonnés”.

La police ukrainienne a déclaré le 9 janvier avoir perdu le contact avec Bagshaw et Perry après s’être dirigés vers Soledar.

Bagshaw, un résident de la Nouvelle-Zélande, était en Ukraine pour aider à fournir une aide humanitaire, selon les médias néo-zélandais.