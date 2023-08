2 rapports sur le logement et 2 communiqués sur les résultats des Cub

Les trois principaux indices boursiers américains ont reculé cette semaine, alors que la saison des résultats s’est terminée et que les bénéfices des particuliers ont brossé un tableau mitigé de l’état de l’économie. Le S & P 500 a clôturé la semaine en baisse de plus de 2%, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 2,6% – les deux moyennes chutant pour une troisième semaine consécutive. Le Dow Jones Industrial Average a terminé la semaine en baisse de 2,2 %. Une série de résultats trimestriels de sociétés comme TJX Companies (TJX), Walmart (WMT) et Target (TGT) indiquent que le consommateur, bien que résilient, devient de plus en plus soucieux de son budget. Alors que les consommateurs américains se concentrent sur les achats discrétionnaires tels que les vêtements et les vêtements, les acheteurs recherchent des offres afin d’avoir plus de revenus disponibles à consacrer à des services tels que les voyages, les loisirs et les divertissements expérientiels. Ce consommateur plus sélectif amène probablement de nombreux investisseurs à se demander si la Réserve fédérale étrangle l’économie en augmentant trop les taux d’intérêt afin de lutter contre l’inflation. Et compte tenu de la vigueur que nous avons constatée sur le marché depuis le début de l’année jusqu’à récemment, de nombreux investisseurs cherchent désormais probablement à réaliser des bénéfices et à lever des fonds. Ajoutez à cela des tensions accrues entre les États-Unis et la Chine – ainsi que le précédent historique selon lequel le mois d’août est généralement un mois terne pour les actions – et on comprend pourquoi le marché est passé à un mode sans risque ces dernières semaines. Bien que nous surveillions également les niveaux de liquidités et que nous n’ayons pas l’intention d’être trop agressifs sur le marché, nous ne pensons pas que le récent recul soit le signe d’une plus grande menace à l’horizon et sommes enclins à considérer cette faiblesse saisonnière comme un achat opportunité . En ce qui concerne la semaine prochaine, nous observerons comment les actions du nom du club Palo Alto Networks (PANW) s’ouvriront lundi. Le titre a grimpé de plus de 11% dans les échanges après les heures de fermeture de vendredi. La principale société de cybersécurité a publié un battement de bénéfices trimestriel, surprenant les investisseurs qui craignaient qu’une publication vendredi soir ne signifie de mauvaises nouvelles. Les actions de Palo Alto ont chuté récemment après l’avertissement d’un concurrent. Voici les chiffres économiques et la dernière série de résultats du deuxième trimestre que nous étudierons également. 1. Publications économiques : Les deux principales publications sur lesquelles nous nous concentrerons sont le rapport sur les ventes de maisons existantes mardi et celui sur les ventes de maisons neuves mercredi. Alors que les taux hypothécaires ont atteint leur plus haut niveau en plus de deux décennies cette semaine, l’abordabilité demeure un obstacle majeur pour le marché du logement. Le problème de l’abordabilité en ce qui concerne les prix d’inscription est le résultat d’une offre trop faible sur le marché – de sorte que toute information sur l’état du déséquilibre entre l’offre et la demande sera plus instructive que les chiffres de ces rapports. En dehors du logement, il y aura un indice éclair des directeurs de fabrication mercredi et une lecture des biens durables jeudi, qui donneront tous deux un aperçu de l’état de la fabrication. Bien que ces publications soient des mesures préliminaires, elles sont utiles pour évaluer si la Fed a ou non resserré excessivement, ou si un rebond pour le secteur manufacturier est dans les cartes. 2. Gains : Le nom du club Foot Locker (FL) publie ses résultats trimestriels mercredi avant la cloche d’ouverture, tandis que le club holding Nvidia (NVDA) publie après la clôture le même jour. Wall Street n’attend pas grand-chose de Foot Locker, les analystes prévoyant une baisse de 96% de ses bénéfices sur une base annuelle. Cela dit, on s’attend à ce que ce soit le creux, de sorte que les investisseurs devraient écouter la conférence téléphonique post-bénéfices pour tout commentaire de la direction sur les prochaines étapes de la société. Bien que nous n’ayons pas de grands espoirs pour les résultats rapportés, nous sommes très intéressés d’entendre la PDG Mary Dillon expliquer comment son plan de redressement « Lace Up » prend forme. Pendant ce temps, nous nous attendons à ce que Nvidia réalise un trimestre solide, car la demande pour les puces d’intelligence artificielle de la société continue de dépasser considérablement l’offre. Mais les vraies questions porteront sur les prévisions de l’entreprise : la demande s’est-elle maintenue au troisième trimestre ? Que pense la direction du potentiel de nouvelles restrictions sur les exportations de puces vers la Chine, et qu’est-ce que cela signifie pour les ventes à plus long terme ? Et, si la demande se maintient, la direction peut-elle garantir un approvisionnement suffisant pour répondre à cette demande ? En dehors du portefeuille, le détaillant de rénovation domiciliaire Lowe’s (LOW) et le constructeur de maisons Toll Brothers (TOL) devraient tous deux publier leurs résultats mardi. Lowe’s pourrait fournir un aperçu plus approfondi de la façon dont les Américains envisagent le marché du logement – ​​cherchent-ils à déménager ou à se contenter de rénovations compte tenu des taux hypothécaires exorbitants ? Les résultats de Toll Brothers pourraient éclairer l’offre de logements et la question de l’abordabilité à l’avenir. Pour référence, assurez-vous de consulter notre bulletin de résultats du premier trimestre la semaine prochaine. Voici le récapitulatif complet de toutes les données nationales importantes de la semaine à venir : Lundi 21 août Avant la cloche : Après la cloche : Zoom Video (ZM), Lufax Holding (LU), Fabrinet (FN) Mardi 22 août 10 :00 am HE : Ventes de maisons existantes Avant la cloche : Baidu (BIDU), Macy’s (M), Medtronic (MDT), Lowe’s (LOW), Canadian Solr (CSIQ), Dick’s Sporting Goods (DKS), BJ’s Wholesale (BJ) , Coty (COTY) Après la cloche : Toll Brothers (TOL), La-Z-Boy (LZB), Urban Outfitters (URBN) Mercredi 23 août 9 h 45 HE : Flash fabrication PMI 10 h 00 HE : Nouveau avant la cloche : Foot Locker (FL), Peloton (PTON), Advance Auto Parts (AAP), Kohl’s (KSS), Analog Devices (ADI), Williams-Sonoma (WSM), Dycom (DY), Bath & Body Works (BBWI), Abercrombie & Fitch (ANF) Après la cloche : Nvidia (NVDA), Snowflake (SNOW), Splunk (SPLK), Autodesk (ADSK), NetApp (NTAP) Jeudi 24 août 8 h 30 HE : Demandes initiales de chômage 8 h 30 HE : commandes de biens durables Avant la cloche : Burlington (BURL), Dollar Tree (DLTR), Banque TD (TD), Banque Royale du Canada (RY), Petco (WOOF), NetEase (NTES) Après la cloche: Marvell Technology (MRVL), Affirm (AFRM), ULTA Beauty (ULTA), Intuit (INTU), Workday (WDAY), Gap (GPS), Nordstrom (JWN) (Voir ici pour une liste complète des stocks dans Jim Cramer’s Charitable Trust.) Les acheteurs transportent des sacs de vente au détail le long du quartier commerçant de Magnificent Mile à Chicago, Illinois, le mardi 15 août 2023. Kelter Davis | Bloomberg | Getty Images