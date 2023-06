2 ralentissements de la circulation liés à un accident de véhicule près de Dilworth et Leckie à Kelowna

La circulation a ralenti sur Dilworth Drive à Kelowna à la suite d’un accident impliquant deux véhicules près du Rail Trail.

La GRC de Kelowna a été la première sur les lieux, suivie du service d’incendie.

Il semble que deux personnes aient été blessées dans la collision et soient soignées sur place.

La voie en direction nord sur Dilworth est fermée.

Les deux véhicules devront être remorqués hors des lieux.

Accident de voitureKelowna