2 raisons pour lesquelles sauter le petit-déjeuner n’est pas si inoffensif

1. Ne pas prendre de petit-déjeuner ne correspond pas à un régime de longévité

Dans les zones bleues, les communautés où l’espérance de vie est la plus élevée et les personnes qui vivent le plus longtemps au monde, le petit-déjeuner est une priorité, selon Dan Buettner, ce qui indique que le petit-déjeuner peut être excellent pour la longévité.

« Nous avons un dicton : « petit-déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un pauvre » », explique Buettner.

“Dans les zones bleues, ils prennent le plus gros repas de la journée au petit-déjeuner, puis prennent des repas plus petits au fur et à mesure que la journée avance, souvent en dînant tôt et en ne mangeant qu’au petit-déjeuner le lendemain.”

Le petit-déjeuner dans les zones bleues est également différent du petit-déjeuner typique du régime américain, note-t-il.

“Les gens devraient éviter la plupart de ce qui nous est commercialisé en Amérique comme aliments pour petit-déjeuner tels que les pop tartes, les céréales riches en sucre, les yaourts et les granola”, déclare Buettner. “Au lieu de cela, les gens devraient sortir des zones bleues et prendre un petit-déjeuner robuste et sain.”

Essayez de manger ces aliments le matin pour aligner votre style alimentaire sur les communautés les plus saines du monde :

Haricots

Légumes

Riz

Des fruits

Miso

Avoine

“Je commence souvent ma journée avec un ragoût minestrone rempli de légumes et de haricots”, explique Buettner. “Je mets au défi tous ceux qui lisent ceci d’essayer de manger du ragoût de minestrone ou du riz et des haricots au petit-déjeuner pendant une semaine et de voir comment ils se sentent.”

2. Sauter le petit-déjeuner peut nuire à votre humeur et à la qualité de votre sommeil

Si vous sautez généralement le petit-déjeuner et remarquez que votre humeur ou votre sommeil n’est pas aussi bon que vous le souhaiteriez, il peut y avoir une corrélation.

Un 2023 étude avec plus de 700 étudiants comme participants, a découvert que ne pas prendre de petit-déjeuner était associé à des effets sur les chronotypes du sommeil et à une augmentation des symptômes dépressifs, ce qui avait un impact négatif sur la qualité du sommeil. Les chercheurs notent que les effets du fait de ne pas prendre de petit-déjeuner sur la qualité du sommeil n’étaient pas significatifs, mais il y avait une différence notable par rapport aux cas où les gens prenaient régulièrement leur petit-déjeuner.

Un plus petit étude auprès de 66 adultes en bonne santé dans la vingtaine, ont découvert que la fréquence de consommation du petit-déjeuner était associée à des changements dans la qualité du sommeil, l’humeur et même les habitudes alimentaires. Selon l’étude, ceux qui prenaient régulièrement un petit-déjeuner avaient « une meilleure perception de la qualité du sommeil, de l’humeur au réveil et de la vigilance au réveil par rapport à ceux qui sautaient le petit-déjeuner ».

