2 puissantes explosions ravagent la Suède, faisant au moins 3 blessés

Deux puissantes explosions ont ravagé des habitations dans le centre de la Suède, blessant au moins trois personnes et endommageant des bâtiments, laissant des briques et des pans de fenêtres éparpillés à l’extérieur.

Lundi soir, une explosion s’est produite à Hasselby, une banlieue de la capitale Stockholm. Aux premières heures de mardi, une explosion à Linköping, à environ 180 kilomètres au sud-ouest, a arraché la façade d’un immeuble de trois étages, laissant des débris éparpillés sur une aire de stationnement.

On ne sait pas si les explosions étaient liées les unes aux autres.

La radio suédoise a déclaré mardi que l’explosion à Linköping était liée à une querelle entre bandes criminelles, un problème croissant en Suède avec des fusillades et des attentats à la bombe. Deux gangs – l’un dirigé par un double ressortissant suédo-turc vivant en Turquie, l’autre par son ancien lieutenant – se disputeraient des armes et de la drogue.

Jusqu’à présent cette année, il y a eu 261 fusillades, 36 personnes sont mortes et 73 ont été blessées. Le décompte n’inclut pas les dernières explosions.

La police a déclaré que les habitants de la zone touchée à Linköping avaient été évacués vers un complexe sportif voisin. A Hasselby, trois personnes ont été transportées à l’hôpital. Leurs conditions n’étaient pas connues.

Personne n’a été arrêté, a indiqué la police.

Suite aux explosions, le gouvernement suédois a annoncé qu’il tiendrait une réunion pour identifier les mesures pouvant être mises en œuvre rapidement. Les ministres suédois de la justice et de la défense civile, Gunnar Strömmer et Carl-Oskar Bohlin, participeront aux côtés d’autres autorités, notamment des représentants des municipalités et régions du pays scandinave.

« Nous réunissons désormais tous les acteurs concernés pour identifier ensemble ce qui peut être fait à court et à long terme », a déclaré Strömmer à l’agence de presse suédoise TT.

« L’accès des criminels aux produits explosifs doit être interdit », a déclaré Bohlin au journal Expressen.

Plus tôt ce mois-ci, un garçon de 13 ans a été retrouvé atteint d’une balle dans la tête dans des bois non loin de chez lui, près de Stockholm. Un procureur a déclaré que sa mort était un exemple effrayant de « violence de gang grossière et totalement imprudente ».

Le 22 septembre, deux personnes ont été tuées et deux autres blessées lorsqu’un homme armé a ouvert le feu dans un bar bondé au nord-ouest de Stockholm. L’un des morts, un homme de 20 ans, était probablement la cible du tireur, a indiqué la police, tandis que les trois autres seraient des passants. Le motif restait flou. La police a déclaré que la fusillade pourrait éventuellement faire partie d’un conflit personnel local et qu’il y avait une certaine incertitude quant à savoir si elle était liée à la querelle en cours.

Le gouvernement suédois de centre-droit a renforcé les lois pour lutter contre la criminalité liée aux gangs, tandis que le chef de la police suédoise a déclaré plus tôt ce mois-ci que les gangs en guerre avaient provoqué une vague de violence « sans précédent » dans le pays.