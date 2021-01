ROCHESTER, NY – Les procureurs fédéraux ont annoncé vendredi des accusations de complot contre deux membres des Proud Boys, un groupe extrémiste lié au nationalisme blanc, en relation avec l’émeute au Capitole des États-Unis le 6 janvier.

Dominic Pezzola, un vétéran du US Marine Corps de Rochester, New York, et William Pepe, un employé de la Metropolitan Transportation Authority de Beacon, New York, ont été inculpés vendredi soir pour une série de nouvelles accusations. Selon le New York Times, il s’agit du premier acte d’accusation de complot lié aux Proud Boys.

Pezzola a été accusé d’avoir agressé, résisté ou empêché un policier du Capitole des États-Unis, selon le FBI. Il possédait une clé USB contenant des instructions sur la fabrication d’armes à feu artisanales, de poisons et d’explosifs, ont révélé les procureurs fédéraux dans une application de détention vendredi.

Certains des documents sur la clé USB sont intitulés « Advanced Improvised Explosives » et « Ragnar’s Big Book of Homemade Weapons ». Les procureurs soutiennent que Pezzola, 43 ans, devrait être détenu sans caution en attendant son procès. Des agents du FBI ont récupéré la clé USB après avoir exécuté un mandat de perquisition au domicile de Pezzola le 15 janvier.

Charges d’émeute au Capitole:Joseph Biggs, organisateur de Proud Boys, chargé

Pezzola et Pepe sont accusés d’avoir travaillé ensemble pour interférer avec les policiers protégeant le Capitole lors de la certification de l’élection présidentielle, selon un communiqué de presse. L’acte d’accusation est resté scellé vendredi soir, il n’est donc pas clair comment Pezzola et Pepe auraient conspiré ensemble.

«Dominic Pezzola représente un grave danger pour la communauté et un risque sérieux de fuite», a écrit le procureur adjoint américain Erik M. Kenerson dans le dossier de détention. << Les actions de l'accusé qui ont brisé la fenêtre du Capitole des États-Unis, permettant au premier groupe d'émeutiers de passer à travers, ne sauraient être surestimées. Les actions de l'accusé témoignent d'une planification, d'une détermination et d'une coordination. son accès aux manuels de fabrication d'armes et de bombes est extrêmement préoccupant. "

Pezzola, ou «Spaz», comme il est mentionné dans la plainte pénale, a été initialement accusé d’entrave à une procédure officielle, de destruction de biens gouvernementaux et d’accès illégal à une zone réglementée. Il a été arrêté le 15 janvier.

Acte d’accusation fédéral

Pezzola et Pepe ont chacun été inculpés vendredi devant le tribunal de district américain de Washington, DC pour complot; désordre civil; pénétrer illégalement dans des bâtiments ou des terrains réglementés; et conduite désordonnée et perturbatrice dans des bâtiments ou des terrains restreints.

En plus de ces accusations, Pezzola a été accusé d’entrave à une procédure officielle; d’autres chefs de troubles civils et de complicité de troubles civils; vol de biens personnels aux États-Unis; agresser, résister ou gêner certains officiers; destruction des biens du gouvernement; et se livrer à la violence physique dans des bâtiments ou des terrains restreints.

Selon le FBI, «Pezzola et Pepe sont membres des Proud Boys, un groupe autoproclamé comme une ‘organisation fraternelle pro-occidentale pour les hommes qui refusent de s’excuser d’avoir créé le monde moderne; alias les chauvinistes occidentaux.’ ‘The Southern Poverty Law Center a classé les Proud Boys comme un groupe haineux.

Les membres du groupe portent souvent des vêtements jaunes et noirs et d’autres vêtements comportant des logos et des emblèmes du groupe. Pezzola et Pepe possèdent tous deux des «gilets tactiques portant le logo des Proud Boys et ont assisté à divers rassemblements et manifestations de Proud Boys», a déclaré le FBI dans un communiqué.

Les deux auraient abattu des barrières autour du Capitole. Pezzola a «arraché» le bouclier anti-émeute d’un officier, «alors que l’officier était physiquement en contact avec des individus qui s’étaient rassemblés illégalement sur la place ouest du Capitole».

Michael Scibetta, l’avocat de la défense de Pezzola basé à Rochester, a déclaré qu’il s’était vu refuser tout contact avec son client. Scibetta a ajouté que Pezzola n’a pas été autorisé à le contacter.

« Il n’a pas été autorisé à rencontrer le pré-procès afin qu’un rapport au tribunal puisse être fait pour savoir si la libération serait recommandée », a écrit Scibetta dans un courriel. « On suppose qu’ils le placent en ‘détention préventive’, ce qui soulève la question … ne serait-il pas mieux servi en étant libéré, pour être plus en sécurité et bénéficier d’une défense juridique significative? Ce qui se passe est sans précédent. qu’il était détenu là-bas lorsque j’ai appelé et encore moins laissez-moi parler avec mon client. «

Scibetta a déclaré qu’il n’avait eu connaissance que récemment de l’acte d’accusation, qui avait été descellé vendredi soir, le laissant dans une situation « sérieusement désavantagée pour l’audience de détention prévue lundi ».

Bouclier de police utilisé pour briser la fenêtre

Selon la plainte, Pezzola a utilisé un bouclier de la police du Capitole pour briser une fenêtre extérieure, puis est entré à l’intérieur. Il a posté une vidéo de lui-même en train de fumer un cigare et en disant: « Victoire de la fumée dans le Capitole, les garçons. … Je savais que nous pourrions reprendre ce (juron) si nous essayions assez dur », selon des documents judiciaires.

Les données du téléphone portable confirment que Pezzola s’est rendu dans la région de Washington, DC le 5 janvier, puis est retourné à Rochester deux jours plus tard. Avant de se livrer à un mandat d’arrêt, il a changé d’apparence et a éteint son téléphone portable, selon des documents judiciaires. Il ne s’est rendu qu’après que le FBI a commencé à frapper aux portes des membres de sa famille dans la région de Rochester, New York, pour s’enquérir de l’endroit où il se trouvait.

Plus:Un manifestant pro-Trump de New York était sur les marches du Capitole, refoulé pendant le chaos

Les autorités ont déclaré que Pezzola était « parmi ceux qui mènent la marche vers les barricades » près du côté ouest du Capitole. Il a été parmi les premiers à atteindre une ligne de police après que les barricades aient été abattues et que les officiers aient été submergés par l’avancée des émeutiers.

Pezzola « semble émerger avec un bouclier anti-émeute en sa possession », selon le dossier. Les images du document montrent un homme barbu aux cheveux hirsutes en possession d’un bouclier. Les autorités pensent que l’homme est Pezzola.

À 13 h 48 le 6 janvier, vidéo publiée sur le site de médias sociaux Parler, puis partagée par Pro Publica dépeint « un individu qui semble correspondre à Pezzola à tous égards matériels » portant un bouclier anti-émeute dans les escaliers extérieurs « après que la police du Capitole ait été envahie ».

Dans les 30 minutes, Pezzola aurait utilisé le bouclier pour ouvrir une fenêtre, permettant à lui-même et à d’autres d’entrer dans le Capitole. Les procureurs ont déclaré qu’il était « parmi les premiers – sinon le premier – à pénétrer à l’intérieur du bâtiment du Capitole ».

Pezzola a enregistré une vidéo de lui-même « hurlant avec enthousiasme » à l’intérieur du bâtiment, ont déclaré les procureurs. La vidéo le montre toujours tenant le bouclier anti-émeute.

Il est également montré sur vidéo, prétendument parmi le groupe d’émeutiers qui ont confronté l’officier de l’USCP Eugene Goodman, « exigeant de savoir » où ils se réunissent, où ils comptent les votes? « , Allègue l’application de détention. On ne sait pas, cependant, qui a crié à Goodman.

Une autre vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre Pezzola fumant un cigare et prenant une vidéo en mode selfie. Il aurait dit: « Victoire fumée dans le Capitole, les garçons. »

Le témoin allègue l’intention de nuire

Un témoin ayant coopéré a déclaré au FBI que Pezzola faisait partie d’un groupe d’individus qui ont parlé de ce qu’ils ont fait ce jour-là et déclaré « que quiconque aurait mis la main à la main, y compris Nancy Pelosi », indiquait des documents judiciaires.

Le groupe a également déclaré qu’il tuerait l’ancien vice-président Mike Pence et a déclaré qu’il retournerait au Capitole le 20 janvier pour l’inauguration. Le groupe aurait déclaré avoir des armes à feu ou avoir accès à des armes à feu.

Pezzola, qui était à l’origine détenu dans la prison du comté de Livingston avant d’être extradé vers la région de Washington, DC, a fait une première comparution devant le tribunal de district américain de Rochester le 15 janvier.

Ses actions du 6 janvier ont montré « de la persévérance, de la détermination et de la coordination », ont déclaré les procureurs. Il aurait arraché le bouclier anti-émeute d’un officier, après quoi il s’est retiré dans la partie arrière de la foule, ont déclaré les procureurs.

« A l’entrée du Capitole lui-même, Pezzola n’était pas seulement en première ligne, mais premier pour briser une fenêtre avec tant de succès que lui et d’autres émeutiers puissent entrer dans le Capitole par elle. «

Kenerson a déclaré que Pezzola avait montré une volonté de sortir du réseau pour éviter d’être arrêté.

Compte tenu de la combinaison des actions de l’accusé ce jour-là, de ses intentions déclarées de commettre des violences supplémentaires et de son accès aux moyens de mener à bien cette violence d’une manière largement indétectable, il n’y a tout simplement pas de conditions ni de combinaisons de conditions de libération qui puissent assurer la sécurité de la communauté si l’accusé est libéré », a conclu Kenerson.

L’avocate de la défense de Pezzola à Washington, Kira Anne West, n’a pas souhaité faire de commentaire lorsqu’elle a été contactée par courrier électronique vendredi.

Contactez Will Cleveland à wcleveland@gannett.com. Suivez-le sur Twitter @ willcleveland13, Facebook @ willcleveland13 et Instagram @clevelandroc.