Soyons réalistes : le prix d’une action n’est qu’un chiffre, pas un verdict sur sa valeur. Une action de 1 000 $ pourrait représenter une entreprise non rentable avec des ventes en baisse. Ce téléscripteur dans la fourchette de 5 $ à 15 $ ? Oh, c’est simplement l’un des plus grands opérateurs de télécommunications au monde, ou une banque multinationale, ou l’un des trois grands constructeurs automobiles américains.

Et parlons un instant des fractionnements d’actions. Ils peuvent rendre une action plus conviviale, mais ils ne changent pas la valeur marchande réelle d’une entreprise. C’est comme couper une tarte en tranches plus petites : vous n’obtenez pas une pizza plus nombreuse ou plus savoureuse, mais simplement un plus grand nombre de morceaux plus faciles à manipuler.

Ne vous inquiétez pas si votre maison de courtage ne propose pas de fractions d’actions et que vous ne roulez pas dans la pâte. Il existe tout un assortiment d’actions technologiques à bas prix qui n’attendent que vous pour y prendre une bouchée. Voici deux excellentes actions inférieures à 20 $ par action dans lesquelles vous mettre à croquer.

UiPath : 15,08 $ par action

Si l’automatisation des processus semble parfaitement adaptée à l’intelligence artificielle (IA), UiPath (CHEMIN 2,59%) serait d’accord. L’entreprise a toujours eu une forme d’IA dans son ADN. De l’analyse des images d’appareils photo numériques à la gestion des tâches administratives dans le secteur de la santé, UiPath a toujours obtenu des résultats révolutionnaires en appliquant l’apprentissage automatique aux données brutes. En se spécialisant dans l’automatisation des processus robotiques (RPA), ces angles d’IA viennent naturellement à l’entreprise.

On peut donc s’attendre à ce qu’UiPath surfe sur la vague de l’IA en 2023. Si le concepteur de puces à l’écoute de l’IA Nvidia (NVDA -2,06%) a presque triplé le cours de ses actions cette année en raison de la montée en puissance de l’IA, les actions d’UiPath ne peuvent sûrement pas être loin derrière, n’est-ce pas ?

Eh bien, cela n’est pas arrivé (et ne m’appelez pas Shirley). La plupart des investisseurs semblent avoir manqué la connexion IA d’UiPath, et le titre n’a gagné que 19 % cette année. Il se négocie à 7,4 fois les ventes écoulées et à 33 fois les prévisions de bénéfices, et ces valorisations sont assez modestes pour un titre de croissance à indice d’octane élevé.

Et je parle vraiment de « indice d’octane élevé » : le chiffre d’affaires d’UiPath a augmenté de 69 % au cours des deux années et demie pendant lesquelles la société a publié ses résultats financiers.

Pourtant, le titre a non seulement raté le train de la croissance en 2023, mais s’est également fortement effondré l’année dernière. Au total, le cours de l’action UiPath a baissé de 79 % depuis ce premier jour de bourse en avril 2021.

Il s’agit d’un excellent choix d’IA avec un potentiel considérable – et un titre de croissance profondément sous-évalué. Vous pouvez obtenir tout cela pour environ 15 $ par action aujourd’hui. Il ne faut pas une fortune pour démarrer une position UiPath.

Palantir : 14,69 $ par action

Tout comme le Palantír d’Orthanc a donné à Saroumane des pouvoirs étendus mais risqués sur la Terre du Milieu de Tolkien, Palantir Technologies (PLTR 0,89%) est un outil puissant dans le monde moderne de l’analyse des données et de l’IA – avec son propre ensemble de risques de marché.

Avec une forte capitalisation boursière de 31,6 milliards de dollars, on pourrait penser que la croissance va ralentir, mais c’est tout le contraire. La société affiche un taux de croissance annuel composé de 34 % de ses ventes sur cinq ans, illustrant sa capacité impressionnante à évoluer même avec sa grande taille.

Loin d’être un artefact d’une époque révolue, Palantir innove de manière agressive avec sa plateforme d’intelligence artificielle (AIP), qui se taille une place pour l’entreprise sur un marché de l’IA qui devrait offrir un chiffre d’affaires annuel de plus de 2 000 milliards de dollars d’ici 2030. L’accent mis par l’entreprise sur le renseignement pour le secteur de la défense ajoute un autre niveau de potentiel, car les leçons apprises au Pentagone sont également appliquées aux grandes entreprises.

Et puis il y a le nouveau service Palantir Mixed Reality, une suite logicielle qui pourrait redéfinir la façon dont les commandants militaires visualisent les opérations complexes – un parallèle moderne approprié à un palantír de Tolkien révélant des vérités cachées à distance.

En particulier, les outils de réalité mixte de Palantir permettent un niveau de connaissance de la situation sans précédent. Et étant donné que le ministère de la Défense envisage de dépenser jusqu’à 22 milliards de dollars dans les technologies de réalité augmentée et virtuelle au cours des 10 prochaines années, l’entreprise est sur le point d’en bénéficier.

Tout comme les palantírs légendaires de Le Seigneur des Anneaux, investir dans Palantir offre à la fois des opportunités et des risques. D’une part, l’entreprise est pionnière et stratégiquement bien placée dans les secteurs de l’IA et de la défense. D’un autre côté, ses indicateurs de valorisation incitent à la prudence. Son titre a bondi de 129 % cette année, bien qu’il ait reculé de 26 % par rapport à son sommet de 52 semaines, laissant place à une reprise future.

Les investisseurs en herbe doivent soigneusement peser ces facteurs car, même en Terre du Milieu, les sages savaient qu’un grand pouvoir devait être exercé avec de grandes responsabilités. Les actions de croissance passionnantes doivent encore mériter leurs ratios de valorisation élevés, et je pense que Palantir Technologies le fait actuellement.