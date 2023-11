2 principales actions technologiques à acheter sur le long terme

Les valeurs technologiques ont depuis longtemps la réputation d’offrir aux investisseurs des gains importants sur le long terme. L’industrie est l’un des domaines de croissance les plus fiables, avec des entreprises qui innovent et font constamment progresser le secteur. Parallèlement, la demande constante des consommateurs pour des appareils et des logiciels améliorés offre aux entreprises des opportunités infinies de croissance financière.

Bon nombre des entreprises technologiques les plus performantes au monde opèrent sur le Nasdaq plutôt que sur d’autres bourses américaines, telles que la Bourse de New York (NYSE). Le tableau ci-dessous illustre comment le Nasdaq Composite L’indice a augmenté beaucoup plus au cours des cinq dernières années que l’indice NYSE. En le réduisant davantage, le Secteur technologique Nasdaq-100 a surperformé les deux indices, illustrant à quel point les actions technologiques peuvent être lucratives si elles sont détenues pendant de nombreuses années.

Les avancées sur les marchés technologiques naissants, tels que l’intelligence artificielle (IA), la réalité virtuelle, le cloud computing, etc., suggèrent que le secteur continuera d’offrir des gains substantiels aux investisseurs patients. Voici donc deux principales actions technologiques à acheter sur le long terme.

1. Amazone

Amazone (AMZN -1,04%) a conquis Wall Street cette année, avec un titre en hausse de 67 % depuis le 1er janvier. La société est sur une trajectoire de croissance prometteuse et pourrait figurer parmi les meilleurs investissements pour les actionnaires soucieux de long terme. Amazon domine deux domaines technologiques à forte croissance avec ses activités de commerce électronique et de cloud computing. Parallèlement, l’entreprise réalise des avancées prometteuses dans le domaine de l’IA.

Les vents contraires macroéconomiques ont provoqué une forte baisse des segments de vente au détail d’Amazon en 2022, qui représentent plus de 80 % de son chiffre d’affaires. Cependant, diverses restructurations ont conduit à une reprise impressionnante cette année, illustrant la solidité de la direction et le potentiel de bénéfices à long terme de l’entreprise.

Au troisième trimestre 2023, le segment nord-américain d’Amazon a enregistré un bénéfice d’exploitation de plus de 4 milliards de dollars, un revirement significatif par rapport aux 412 millions de dollars de pertes enregistrés l’année dernière. La hausse des bénéfices du commerce de détail s’est accompagnée d’une augmentation de 13 % du chiffre d’affaires total, dépassant les attentes des analystes de plus de 1,5 milliard de dollars.

L’activité e-commerce de l’entreprise est de nouveau sur les rails. Parallèlement, l’entreprise étend rapidement ses offres d’IA sur sa plateforme cloud, Amazon Web Services, se taillant ainsi sa place sur ce marché naissant.

Les perspectives à long terme d’Amazon semblent se renforcer de jour en jour, et Wall Street semble être d’accord. L’objectif de cours moyen sur 12 mois de la société est de 172 $, prévoyant une croissance des actions de 24 %. Amazon a un potentiel énorme dans les années à venir, à mesure que le commerce électronique et l’IA continuent de se développer, son stock étant actuellement un achat criant.

2. Micro-appareils avancés

Tous les regards ont été tournés vers les fabricants de puces cette année, alors que l’expansion de secteurs tels que l’IA et le cloud computing a mis en évidence l’importance cruciale des puces pour l’avenir de la technologie. Ces entreprises alimentent des appareils et diverses plates-formes logicielles dans l’ensemble du secteur et ont beaucoup à gagner à mesure que la technologie se développe.

Micro-systèmes avancés (AMD -0,09%) les actions ont grimpé de 73 % depuis le début de l’année, ralliant les investisseurs avec l’intention de faire sensation dans l’IA en 2024. L’entreprise se prépare à relever le défi Nvidiaen lançant une nouvelle unité de traitement graphique (GPU) AI. Si les puces d’AMD peuvent offrir un rapport prix/performance compétitif, les revenus pourraient monter en flèche l’année prochaine.

La PDG Lisa Su a révélé lors de l’appel aux résultats d’AMD pour le troisième trimestre 2023 que la société s’attend à ce que les revenus des GPU des centres de données atteignent 400 millions de dollars au quatrième trimestre, mais dépassent les 2 milliards de dollars en 2024 alors que les ventes de GPU AI montent en flèche. Les entreprises axées sur l’IA réclament une concurrence accrue sur le marché, car davantage d’options réduiront le coût du matériel d’IA. AMD a une opportunité passionnante de conquérir des parts de marché dans ce secteur en plein essor et de développer considérablement ses activités.

Les actions AMD ont augmenté de 13 % depuis la publication des résultats du troisième trimestre 2023 le 31 octobre. La société a enregistré une croissance des revenus de 4 % d’une année sur l’autre, dépassant les attentes des analystes de 110 millions de dollars. Le géant de la technologie a été confronté à des défis au cours de la dernière année, accablé par le déclin du marché des PC. Cependant, AMD a de solides perspectives à long terme en élargissant sa position dans le domaine de l’IA et en continuant à fournir ses puces dans toutes les technologies.

En tant que fabricant de puces de premier plan, AMD est bien placé pour réaliser des bénéfices substantiels à mesure que le marché technologique se développe, ce qui fait de ses actions une excellente option d’achat à long terme.