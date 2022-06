2 prêtres tués au Mexique ont consacré des décennies à une région reculée

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

MEXICO CITY – Bien avant que de nombreuses routes ne soient pavées dans les montagnes isolées de Tarahumara au Mexique, le prêtre jésuite Javier Campos a sillonné la région à moto. Pendant cinq décennies au service de ses communautés pauvres, son imitation familière d’un coq et son amour du chant lui ont valu le surnom de « Gallo ». Son collègue Joaquín Mora était souvent à ses côtés au cours des 20 dernières années, au cours desquelles les cartels de la drogue ont resserré leur emprise sur la région, remplissant les montagnes de pavot à opium et de marijuana. Ensemble, ils ont apporté une autorité morale pour équilibrer l’influence démesurée des trafiquants de drogue, ont déclaré leurs confrères prêtres.

Les deux prêtres, âgés respectivement de 79 et 80 ans, ont été abattus lundi dans la petite église de la place de la ville de Cerocahui, ainsi qu’un guide touristique qu’ils ont tenté de protéger d’un chef criminel local. Le tueur, dont le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré mercredi avoir été identifié, a emporté leurs corps.

« Ils étaient respectés. Leur parole a été prise en compte », a déclaré Jorge Atilano, un autre prêtre jésuite, lors d’une messe mardi soir à Mexico.

Mais les prêtres avaient noté des changements qui rendaient de plus en plus difficile la navigation dans le monde criminel en constante expansion.

Le révérend Pedro Humberto Arriaga, supérieur jésuite dans une mission du sud du Mexique et ami de Campos depuis leurs années d’études, a déclaré que lors de leur dernière conversation en mai, Campos lui avait parlé de «la gravité de la situation, de la façon dont les gangs de la drogue avaient avancé dans la région, comment ils prenaient le contrôle des communautés. Les choses devenaient incontrôlables avec de plus en plus de criminels armés se déplaçant dans toute la région, a-t-il dit.

Arriaga n’était pas au courant des menaces contre l’un ou l’autre des prêtres, mais tout le monde était conscient des risques – là-bas et à travers le pays.

Le Centre multimédia catholique de l’église a déclaré que sept prêtres, dont Campos et Mora, ont été assassinés sous l’administration actuelle, qui a pris ses fonctions en décembre 2018, et au moins deux douzaines sous l’ancien président, qui a pris ses fonctions en 2012.

Les montagnes ont été le théâtre d’autres meurtres récents de dirigeants autochtones, d’écologistes, de défenseurs des droits humains et d’un journaliste qui couvrait la région.

Le taux de meurtres constamment élevé au Mexique a été un problème pour López Obrador, qui est entré en fonction en indiquant clairement qu’il n’avait aucun intérêt à poursuivre la guerre contre la drogue menée par ses prédécesseurs, qu’il blâmait pour l’augmentation de la violence. Son gouvernement a réussi à ralentir la hausse des meurtres, mais pas à les réduire.

Même sans poursuivre les dirigeants du cartel et se concentrer plutôt sur les maux sociaux du pays, les tueries ont continué.

À peine à mi-chemin du mandat de six ans de López Obrador, le nombre d’homicides – près de 124 000 – a dépassé celui de la présidence de l’ancien président Felipe Calderon, qui a accéléré le conflit frontal avec les cartels.

Il avait été question de retirer Campos et Mora de la zone pour leur sécurité et en raison de leur âge, mais ils ont refusé. « Ils sont morts comme ils ont vécu, en défendant leurs idéaux », a déclaré Enrique Hernández, un ami des deux hommes, lors d’une messe dans la capitale de l’État de Chihuahua.

Les deux hommes ont été intégrés dans leurs communautés d’Indigènes Tarahumara, qui préfèrent le nom de Raramuri, accomplissant un travail social, défendant la culture locale et plaidant pour les services de base, y compris l’éducation.

Arriaga a rappelé l’amour de Campos pour le basket-ball et sa passion pour le chant, mais a déclaré que c’était sa volonté de s’immerger dans la culture locale qui le distinguait. Campos parlait deux dialectes Raramuri et participait à leurs danses et rituels.

Les jésuites sont connus pour leur travail missionnaire en Amérique latine datant de l’époque coloniale, en particulier parmi les peuples autochtones, a déclaré Andrew Chesnut, professeur d’études religieuses à la Virginia Commonwealth University, dans un e-mail.

« En fait, ils ont été expulsés du Brésil et de l’Amérique espagnole au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle pour avoir été accusés de priver les colons de main-d’œuvre indigène en les concentrant dans leurs missions », a déclaré Chesnut.

Au cours du dernier demi-siècle, les jésuites ont été connus comme des défenseurs des droits de l’homme et des promoteurs de la justice sociale. « Les deux sont les dernières victimes dans un pays qui est devenu l’un des plus dangereux au monde pour le clergé catholique, principalement en raison de la violence endémique de la drogue », a-t-il déclaré.

Lors de la messe à Mexico mardi soir, Luis Gerardo Moro, le meilleur jésuite du Mexique, a déclaré que les meurtres marquaient « un point de rupture et un point de non-retour sur le chemin et la mission de la Compagnie (de Jésus) au Mexique ». Il a déclaré que les prêtres de l’ordre continueraient à dénoncer l’abandon et la violence qui persistent dans la région et ne resteraient pas silencieux face à l’injustice.

López Obrador a déploré les meurtres mercredi et a déclaré que les autorités recherchaient un homme qui avait un mandat d’arrêt en attente datant de 2018 pour le meurtre présumé d’un touriste américain.

Mercredi, les autorités ont publié une affiche recherchée pour le tueur accusé, José Noriel Portillo Gil, alias « El Chueco » ou « Le Crooked One ». Ils ont offert une récompense d’environ 250 000 $ pour les informations menant à son arrestation.

Portillo Gil a également été accusé du meurtre en 2018 de Patrick Braxton-Andrew, un professeur d’espagnol de 34 ans originaire de Caroline du Nord qui voyageait dans les montagnes de Tarahumara. Le gang de Portillo Gil a apparemment soupçonné Braxton-Andrew d’être un agent de la drogue américain et l’a tué. Malgré la criminalité, la beauté naturelle de la région continue d’attirer les touristes.

Mardi, Javier Ávila, un autre prêtre jésuite travaillant dans la région depuis les années 1970, a déclaré à la radio locale que les deux prêtres connaissaient leur assassin parce qu’il était un patron du crime local. Il a dit que l’homme était « fou, ivre » et avait menacé les habitants de se taire.

L’homme « leur a dit : ‘Si vous parlez et qu’il y a du mouvement, je viens tous vous chercher et je vous tue tous' », a déclaré Ávila.

Les autorités recherchaient également trois autres personnes enlevées lundi dans la ville d’environ 1 100 habitants.

Le pape François, lui-même jésuite, a déclaré via Twitter : « Combien de meurtres au Mexique ! La violence ne résout pas les problèmes, mais ne fait qu’augmenter les souffrances inutiles.

Ávila a déclaré qu’il y avait l’impunité pour les crimes dans les montagnes de Tarahumara et dans tout le Mexique. Elle est de plus en plus éhontée et est alimentée par « l’incompétence des autorités à tous les niveaux », a-t-il dit. « Nous en avons marre. »