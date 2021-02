Deux groupes d’attaque de porte-avions américains ont mené des exercices conjoints dans la mer de Chine méridionale. Cette nouvelle flexion musculaire survient quelques jours après que les États-Unis ont fait vibrer les îlots contrôlés par la Chine dans les eaux contestées, provoquant la colère de Pékin.

Les deux groupes, dirigés par les porte-avions USS Theodore Roosevelt et USS Nimitz, se sont entraînés mardi dans la mer de Chine méridionale, a annoncé la marine américaine dans un communiqué. L’exercice conjoint dans un tel « Zone à fort trafic » a été conçu pour «Démontrer la capacité de l’US Navy à opérer dans des environnements difficiles.»

«Grâce à des opérations comme celle-ci, nous nous assurons que nous sommes tactiquement compétents pour relever le défi du maintien de la paix et nous sommes en mesure de continuer à montrer à nos partenaires et alliés dans la région que nous sommes déterminés à promouvoir un Indo-Pacifique libre et ouvert». dit le commandant du groupe de porte-avions USS Theodore Roosevelt, Adm arrière Doug Verissimo.

Aussi sur rt.com Les États-Unis envoient d’abord un navire de guerre sur les îles de la mer de Chine méridionale contrôlées par la Chine dans l’administration Biden

Cet exercice massif survient quelques jours après qu’un destroyer américain, l’USS John S. McCain, a traversé les îles Paracel contrôlées par la Chine dans le premier soi-disant «Liberté de navigation» opération depuis l’entrée en fonction du nouveau président Joe Biden. La croisière du destroyer a été condamnée par Pékin comme hostile, le ministère chinois des Affaires étrangères exhortant l’administration de Biden à «Jouer un rôle constructif pour la paix et la stabilité régionales» au lieu d’attiser les tensions.

«La Chine continuera de maintenir un niveau d’alerte élevé à tout moment, de répondre à toutes les menaces et provocations à tout moment et de défendre résolument la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale», a déclaré le porte-parole du ministère.

La mer de Chine méridionale est une source constante de tensions entre les États-Unis et la Chine depuis quelques années. Washington a envoyé à plusieurs reprises des convois navals dans la région, les justifiant par le besoin supposé de protéger «Liberté de navigation» dans la zone. Les opérations ont donné lieu à de multiples incidents entre les armées chinoise et américaine.

Aussi sur rt.com La Chine est prête à « répondre à toutes les menaces et provocations à tout moment » alors que le navire de guerre américain traverse le détroit de Taiwan

La région riche en ressources de la mer de Chine méridionale fait l’objet de revendications territoriales et maritimes chevauchantes de la part de plusieurs pays, dont la Chine, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, l’Indonésie et le Brunei. Les mers troubles sont également une voie navigable internationale importante, bénéficiant d’un trafic maritime d’une valeur de plusieurs milliards de dollars chaque année.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!