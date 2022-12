2 policiers tués dans une fusillade à Wieambilla, en Australie

Deux policiers ont été tués dans une fusillade dans une propriété en Australie rurale, après que ce qui semblait initialement être un suivi de routine d’un rapport de personne disparue s’est transformé en une embuscade et un long siège, a annoncé mardi la police du Queensland.

La commissaire de police du Queensland, Katarina Carroll, a déclaré mardi lors d’une conférence de presse que de nombreuses questions subsistent sur l’incident, notamment ce qui a motivé les suspects et qu’une enquête est en cours. Il faudra probablement «des jours, voire des semaines» pour clarifier ce qui s’est passé, a-t-elle déclaré.

Entre-temps, l’incident a ébranlé l’Australie, un pays dont l’expérience de la violence armée l’a incité à adopter des lois plus strictes sur les armes à feu à la fin des années 1990. Les recherches suggèrent que l’Australie a eu moins de morts par arme à feu après l’adoption de ces lois. Les fusillades entraînant plusieurs morts, impliquant en particulier les forces de l’ordre, sont rares.

“Tous les Australiens sont choqués et attristés par cette tragique perte de vie”, a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanese. a dit Mardi. “Ce n’est pas un prix que quiconque met un uniforme ne devrait jamais payer.”

La personne, identifiée par les autorités et les médias australiens comme étant Nathaniel Train, 46 ans, ancien directeur d’école de la Nouvelle-Galles du Sud, avait été portée disparue un an plus tôt. Il avait été entendu sporadiquement, bien que le contact ait cessé ces derniers jours, ce qui a incité la police de NSW à demander, selon Carroll.