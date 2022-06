2 policiers mis en congé après qu’un homme a été blessé dans un fourgon de police

NEW HAVEN, Conn. (AP) – Deux officiers du Connecticut ont été mis en congé payé après qu’un homme a été grièvement blessé à l’arrière d’un fourgon de police et traîné autour du poste de police avant d’être emmené à l’hôpital avec des signes de paralysie, les autorités a dit.

Le chef adjoint de la police de New Haven, Karl Jacobson, a déclaré lors d’une conférence de presse mardi soir que l’agent Oscar Diaz n’avait pas suivi une politique du département qui oblige les agents à appeler une assistance médicale et à attendre les ambulanciers paramédicaux lorsque quelqu’un est en détresse dans un véhicule de police.

« C’est une chose horrible qui est arrivée à ce jeune homme, et nous allons faire tout notre possible pour que cela ne se reproduise plus », a déclaré Jacobson.

Mardi, la police de la ville a également publié des vidéos de leur traitement de Richard Cox et a déclaré que la police d’État avait été appelée pour enquêter.

Cox, 36 ans, de New Haven, a été arrêté dimanche pour une arme à feu. Il était soigné dans un hôpital et il y avait une chance qu’il soit définitivement paralysé, a déclaré le maire Justin Elicker.

Alors qu’il était menotté à l’arrière de la camionnette, Cox a volé la tête la première dans un mur lorsque Diaz a freiné fort pour éviter un accident, a indiqué la police. Une caméra a enregistré les moments où Cox a été blessé. Il n’y avait pas de ceintures de sécurité à l’arrière de la camionnette.

Diaz a ensuite repris la conduite vers le département de police malgré le fait que Cox ait appelé à l’aide et déclaré qu’il était blessé et qu’il ne pouvait pas bouger, selon la vidéo et les responsables. Quelques minutes plus tard, Diaz a arrêté la camionnette pour vérifier Cox, qui gisait immobile sur le sol.

Diaz a ensuite appelé les ambulanciers paramédicaux, mais leur a dit de le rencontrer au poste au lieu de les attendre, a déclaré Jacobson.

Au poste, des agents ont traîné Cox hors de la camionnette par les pieds et l’ont mis dans un fauteuil roulant, des émissions vidéo. La police a ensuite réservé Cox, l’a sorti du fauteuil roulant et l’a traîné dans une cellule, où il a été laissé par terre, montre une vidéo.

Les ambulanciers sont arrivés quelques minutes plus tard et ont emmené Cox à l’hôpital, ont indiqué des responsables.

Elicker a déclaré mardi soir qu’il trouvait l’action et l’inaction des officiers « assez préoccupantes ».

« Une fois les menottes passées, vous êtes alors sous la garde du département de police de New Haven et il y a une obligation de traiter chaque individu d’une manière qui assure sa sécurité et son bien-être », a-t-il déclaré. « Certaines des mesures prises par les officiers, à mon avis personnel, sont en deçà de cela. »

Diaz et le sergent. Betsy Segui, qui travaille dans la zone de détention du département, a été placée en congé payé dans l’attente d’une enquête. Trois autres officiers ont été transférés hors de la zone de détention, ont indiqué des responsables. Des officiers sont entendus sur des vidéos disant à Cox à divers moments de se lever ou de bouger, mais il ne pouvait pas.

Des messages sollicitant des commentaires ont été envoyés à Diaz, Segui et au syndicat de police local.

Les avocats Lou Rubano et RJ Weber III ont déclaré dans un communiqué qu’ils représentaient Cox et ont remis en question la façon dont les policiers le traitaient.

« Nous prions pour le bien-être de M. Cox. Il a une longue et douloureuse convalescence devant lui. Sa famille est unie et à ses côtés », ont-ils déclaré.

The Associated Press