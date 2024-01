2 policiers du NYPD abattus à Brooklyn

NEW YORK – Un homme a été arrêté mardi après avoir prétendument tiré sur deux agents de la police de New York à Brooklyn.

Le maire affirme que le suspect a un long casier judiciaire. Les deux policiers sont hospitalisés avec des blessures qui ne mettent pas leur vie en danger. Les autorités affirment que le suspect a également été abattu. Il est dans un état critique mais stable.

Les responsables du NYPD affirment que tout s’est déroulé juste avant 15h30 lorsqu’un sergent et trois officiers ont répondu à un appel pour une agression domestique dans un appartement du deuxième étage au 19-69 Bergen St., près de Saratoga Avenue.

La victime féminine était la mère du suspect. La police affirme qu’elle a été agressée par son fils et s’est plainte d’un traumatisme crânien.

Cet homme a été identifié comme étant Melvin Butler, 39 ans.

Une violente lutte avec les policiers s’est ensuivie lorsqu’on a demandé à Butler de mettre les mains derrière le dos. Il y a eu une bagarre pour l’une des armes de l’officier.

Pendant ce temps, les deux policiers ont été abattus ; l’un a été touché à la main, l’autre à la jambe.

La police affirme qu’au moins un policier a riposté. Le suspect a été touché à la jambe et au ventre.

Butler avait des antécédents de violence domestique et de résistance à son arrestation. Il a six prieurs à New York et un en Caroline du Nord. L’un de ces antécédents est une accusation de tentative de meurtre pour laquelle il a purgé 15 ans de prison.

Les forces de l’ordre affirment que le suspect était effronté.

“Il pensait que rien ne lui arriverait. Notre système est en panne. À chaque étape, notre système de justice pénale est en panne et il doit changer”, a déclaré Patrick Hendry, président de la Police Benevolent Association.

“Il s’agit d’un incident horrible. En raison de leur action, une personne dangereuse a été appréhendée et nous avons deux agents qui rentreront chez eux auprès de leurs familles”, a déclaré le maire Eric Adams.

Les responsables de la police affirment qu’il s’agissait d’un appel de routine pour les agents, et qu’il s’agit d’anciens combattants. L’un travaille au NYPD depuis neuf ans et demi, l’autre depuis 16 ans.

On s’attend à ce qu’ils survivent tous les deux.

