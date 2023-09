2 policiers d’Indianapolis inculpés pour avoir tiré sur un homme noir qui dormait dans sa voiture, selon le procureur

INDIANAPOLIS (AP) — Un grand jury a inculpé deux agents de la police métropolitaine d’Indianapolis pour avoir tiré sur un homme noir qui dormait dans une voiture garée devant la maison de sa grand-mère, a annoncé vendredi un procureur.

Les agents Carl Chandler et Alexander Gregory ont été inculpés de coups et blessures et d’imprudence criminelle en relation avec la fusillade d’Anthony Maclin le 31 décembre avant l’aube dans le nord de la ville, a déclaré le procureur du comté de Marion, Ryan Mears.

L’avocat de Maclin, Stephen Wagner, a déclaré que les policiers avaient tiré au moins 30 coups de feu, touchant son client à trois reprises et le laissant hospitalisé pendant 17 jours pour six interventions chirurgicales.

La police avait trouvé Maclin endormi avec une arme à feu à côté de lui sur le siège du conducteur avant que les agents ne frappent à la vitre d’une voiture et ne disent : « Police. Levez la main », avait alors déclaré la police dans un communiqué.

« Alors qu’Anthony avait une arme à feu dans la voiture – et un permis pour porter l’arme à feu – il n’a jamais saisi l’arme », a déclaré Wagner dans un communiqué. « Il n’a jamais eu l’arme à la main, et il ne l’a certainement pas pointée sur des policiers. Le seul « délit » d’Anthony était d’être un jeune homme noir vivant dans un quartier à forte criminalité.

Maclin et sa famille souhaitent que Gregory et Chandler soient suspendus sans solde et licenciés par le comité de mérite de la police, a déclaré Wagner.

Les avocats des policiers ont publié vendredi soir un communiqué se disant « extrêmement déçus » par la décision du procureur de demander des inculpations pénales.

« Ces agents ont agi conformément à leur formation pour défendre leur vie lorsqu’un sujet a saisi une arme à feu et l’a pointée vers eux. Des vidéos, des témoignages et d’autres preuves établiront la légalité de leurs actions », ont déclaré les avocats John Kautzman et Edward Merchant dans le communiqué.

Le département de police avait déclaré à l’époque que des enquêtes sur la fusillade étaient menées par le département, l’une par son équipe de réponse aux incidents critiques et la seconde par sa division des affaires internes.

The Associated Press