2 policiers canadiens accusés d’inconduite après avoir fait un don de 50 $ ou moins à Freedom Convoy

Deux agents de la police de Windsor à Windsor, en Ontario, font face à des accusations d’inconduite après avoir prétendument fait un don de 50 $ ou moins au Freedom Convoy of Canadian Truckers qui a attiré l’attention internationale plus tôt cette année.

Les gendarmes Jason Michael Brisco et Brooke Fazekas ont été accusés de conduite déshonorante en vertu de la Loi sur les services policiers de l’Ontario en réponse aux allégations selon lesquelles le couple aurait fait don de 50 $ et 40 $, respectivement, au convoi, selon le Windsor Star. Brisco a comparu pour une audience Zoom lundi.

Les noms de Brisco et Fazekas auraient figuré sur une liste de donateurs de convoi qui a été piratée et divulguée l’hiver dernier.

Le convoi, qui a protesté contre les mandats nationaux de vaccination en bloquant la circulation dans la capitale canadienne d’Ottawa pendant des semaines, a également bloqué les principaux passages frontaliers entre les États-Unis et le Canada, y compris le pont Ambassador, qui relie Windsor, en Ontario, à Detroit, au Michigan.

Dans un message annexé à son prétendu don, Brisco a remercié ses concitoyens canadiens “pour avoir combattu pour la liberté au pied de la tour de Sauron”, une référence à la source désincarnée du mal et de l’oppression dans les romans “Le Seigneur des anneaux” de JRR Tolkien.

Après que la direction des normes professionnelles du service de police de Windsor a mené une enquête, le service a également sanctionné un employé civil par une suspension d’une journée sans solde.

Dans une déclaration fournie à Fox News Digital, le chef adjoint Frank Providenti a déclaré: “La police de Windsor condamne les actions de deux membres assermentés et d’un employé civil qui ont fait des dons pour soutenir le Freedom Convoy qui a bloqué l’accès au pont Ambassador plus tôt cette année.”

“Nous tenons nos membres aux normes de conduite les plus élevées, et ceux qui ne respectent pas ces principes doivent être tenus responsables de leur comportement”, a poursuivi le chef adjoint.

“En choisissant de soutenir un blocus illégal au point de passage frontalier le plus fréquenté de notre pays, ces membres ont fait preuve d’un mépris total pour l’économie et la réputation de notre ville ainsi que pour la sécurité de leurs propres collègues qui faisaient face à la situation instable”, a ajouté Providenti.

Le Canada et ses dirigeants politiques ont fait les manchettes internationales et ont fait l’objet d’un examen minutieux pour leur répression du convoi de camionneurs. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence pour réprimer les manifestations, ce qui a ouvert la porte au gouvernement pour saisir les biens et geler les comptes bancaires des personnes impliquées.