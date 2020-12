Au moins deux policiers anti-émeute ont été blessés alors que les manifestations contre le projet de loi sur la sécurité du gouvernement français dans la ville de Nantes sombraient dans la violence.

Quelque 3000 personnes à Nantes ont rejoint samedi l’action de protestation nationale contre le projet de loi sur la politique de sécurité présenté par le gouvernement du président Emmanuel Macron. Le rallye s’est généralement déroulé paisiblement, mais les choses ont commencé à s’échauffer rapidement à l’approche de la soirée.

Alors que le rassemblement se transformait en affrontements entre les manifestants et la police, les manifestants ont bombardé les policiers avec divers projectiles tandis que les forces de l’ordre ont répondu avec des gaz lacrymogènes. L’impasse a fini par blesser deux policiers anti-émeute.

Tirs de lacrymogenes alors que la police fait evacuer l’ile de #Nantes alors que la # MarcheDesLibertés prend fin, 2 policiers au sol apres l’explosion d’un cocktail molotov à leurs pieds #StopLoiSecuriteGlobale #PPLSecuriteGlobale #PPLLoiSecuriteGlobale pic.twitter.com/uNv9Rv3ofM – ThéoPrn (@Theop_rn) 5 décembre 2020

L’un d’eux a été frappé par un cocktail Molotov, selon la préfecture de Loire-Atlantique. Les deux officiers ont été évacués par un service médical d’urgence. Au moins 13 personnes ont été arrêtées à la suite des émeutes, selon les autorités locales.

Deux CRS bénis à #Nantes lors de la manifestation de ce jour, dont l’un par un cocktail Molotov.

Des violences inqualifiables qu’il convient de condamner et punir avec la plus grande force.#UltraGauche #La violence # ÇaSuffit pic.twitter.com/DorCstHTYy – Matthieu Annereau (@MAnnereau) 5 décembre 2020

Plus de 90 manifestations contre le projet de loi sur la sécurité ont eu lieu dans toute la France samedi. Paris a connu des affrontements particulièrement graves entre manifestants et forces de l’ordre, alors que des groupes de manifestants ont brisé des vitres, brûlé des voitures et incendié des barricades. Les échauffourées se sont soldées par une trentaine d’arrestations, selon divers rapports.

Le pays a été frappé par une vague de protestations contre une législation introduite par le gouvernement et récemment approuvée par la chambre basse du parlement français en novembre. Il fournit des outils de surveillance supplémentaires aux forces de l’ordre et interdit de filmer les agents en service, ainsi que de partager leurs images en ligne avec le «Intention de nuire».

En particulier, l’interdiction de filmer la police a suscité la colère du public et le gouvernement français a répondu en s’engageant à « récrire » l’article pertinent plus tôt cette semaine. Les critiques disent que le projet de loi, s’il est adopté, pourrait rendre la police moins responsable de toute brutalité dans ses actions. Ils soutiennent également que la dernière concession gouvernementale ne suffit pas.

