2 points à retenir de la réunion matinale du club d’investissement de jeudi

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de jeudi. Il n’est pas trop tard pour vendre Mentions rapides : QCOM, COST, HUM 1. Il n’est pas trop tard pour vendre Les actions ont chuté jeudi, poursuivant les pertes de mercredi après que la Réserve fédérale ait réaffirmé une position belliciste contre l’inflation. L’oscillateur à courte portée S & P 500 reste suracheté à 6,26%, ce qui signifie qu’il n’est pas trop tard pour que les investisseurs vendent. Nous sommes toujours à la recherche d’opportunités et réitérons que le Dow Jones Industrial Average est là où se trouve la force, tandis que les investisseurs devraient éviter les actions plus faibles du Nasdaq Composite, à forte composante technologique. Vous n’êtes pas sûr de vendre une action ? Une astuce : Imaginez qu’un ami vende une de vos actions à votre insu. Si cela vous dérange, ne vendez pas. “Mais si vous êtes soulagé, vous devriez vendre.” 2. Mentions rapides: QCOM, COST, HUM Qualcomm (QCOM) a répondu aux attentes de Wall Street dans les résultats du quatrième trimestre fiscal publiés après la cloche de mercredi, avec une surabondance des stocks pesant sur les prévisions et les stocks de la société. Les actions de QCOM ont baissé de plus de 7 % depuis la publication. Nous ne savons pas quoi faire avec le stock, car il est si peu coûteux, mais la baisse des prévisions indique que les choses pourraient empirer. Costco (COST) a annoncé un chiffre d’affaires de 17,73 milliards de dollars en octobre, en hausse de 7,7 % par rapport à l’année précédente. Nous aimons toujours le titre en tant que nom défensif, en particulier parce que nous pensons que les clients achètent chez Costco pour aider à réduire leurs factures alors que l’inflation persiste. Nous surveillons également si l’entreprise augmente ses frais d’adhésion. Humana (HUM) a annoncé jeudi un accord de rachat accéléré d’actions d’un milliard de dollars. Cela survient après que la société a annoncé mercredi de solides résultats pour son dernier trimestre. Jim a déclaré que Humana est une action “créée pour ce moment” – ce moment étant une période où l’inflation persistante, les hausses de taux d’intérêt de la Fed et les vents contraires des changes frappent les noms de la technologie et des puces. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long HUM, COST, QCOM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.