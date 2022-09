Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de jeudi. Nous avons fait deux transactions : AMD, CVX Mentions rapides : AAPL, QCOM, HUM 1. Deux transactions : AMD, CVX Les actions sont devenues mitigées jeudi après avoir initialement chuté lors des commentaires matinaux du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, au Cato Institute. Il a indiqué que les banquiers centraux poursuivront leur resserrement agressif de la politique monétaire dans leur lutte contre l’inflation. Malgré le rebond de mercredi, l’oscillateur à courte portée S & P 500 montre un marché qui est toujours en territoire de survente. Ainsi, tôt jeudi, nous avons acheté des actions d’Advanced Micro Devices (AMD), dont les actions ont pris un coup depuis que le nom du club Nvidia (NVDA) a révélé la semaine dernière que le gouvernement américain restreignait certaines ventes de puces à la Chine. Parce qu’AMD – contrairement à NVDA – a déclaré que cette restriction n’aurait pas d’impact matériel sur son activité, nous considérons cette trajectoire descendante récente d’AMD comme temporaire et toujours comme le stock. Cela renforce notre argument selon lequel Stifel a initié une couverture sur AMD avec une cote d’achat et un objectif de prix de 122 $ qui reflète une hausse de 50 %. Le titre a augmenté de plus de 2% jeudi. Dans l’après-midi de mercredi, nous avons vendu la dernière de notre position sur Chevron (CVX). Ce n’était pas à cause de quelque chose que nous n’aimions pas dans l’entreprise, mais parce que nous cherchions à réduire notre exposition à l’énergie alors que le pétrole continue de se débattre. De plus, nous avons estimé que le total de 34 actions de notre portefeuille était trop élevé et nous voulions réduire ce nombre. 2. Mentions rapides : AAPL, QCOM, HUM Apple (AAPL) est toujours un “possède-le, ne l’échange pas”, après son grand événement produit mercredi. Un scénario à garder à l’esprit des lancements à venir d’Apple est la prédiction des analystes en juin selon laquelle la société pourrait utiliser les modems de Qualcomm (QCOM) dans ses nouveaux iPhones. Bien qu’il ne s’agisse que de spéculation, c’est important car l’action QCOM pourrait voir ses revenus augmenter grâce à l’augmentation de ses activités, même si c’est temporaire car Apple cherche à développer ses propres modems internes. Nous aimons toujours Humana (HUM) à long terme car c’est un excellent nom défensif, mais nous recherchons un recul plus important avant d’envisager d’ajouter à notre position. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AAPL, AMD, HUM, NVDA, QCOM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse un Commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.