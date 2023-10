MONTGOMERY, Alabama (AP) — Deux plaisanciers blancs accusés dans une bagarre au bord de la rivière en Alabama qui a attiré l’attention de tout le pays ont plaidé coupables vendredi à des accusations de délit de harcèlement et d’agression.

La mêlée au bord de la rivière en août à Montgomery a attiré l’attention nationale après que des plaisanciers blancs ont été filmés en train de frapper un co-capitaine de bateau fluvial noir et des membres d’équipage se précipitant pour sa défense. La vidéo du combat a été largement partagée en ligne, suscitant d’innombrables mèmes et parodies.

La police de Montgomery a déclaré que la bagarre avait commencé lorsque les plaisanciers blancs avaient refusé de déplacer leur bateau ponton afin que le bateau fluvial Harriott II, propriété de la ville, puisse accoster dans l’espace désigné. Le co-capitaine du bateau a déclaré qu’il avait été attaqué après avoir déplacé le bateau ponton de quelques mètres pour laisser la place au bateau fluvial.

Quatre plaisanciers blancs et un homme noir, filmé en train de frapper des personnes avec une chaise pliante, ont été inculpés de délits mineurs.

Deux des plaisanciers blancs ont plaidé coupable vendredi, ont rapporté les médias. Un homme a plaidé coupable aux accusations d’agression contre le co-capitaine du bateau fluvial noir et contre un matelot de pont adolescent blanc. Le Montgomery Advertiser a rapporté qu’il avait été condamné à quatre mois de prison avec sursis et qu’il purgerait 32 jours le week-end dans un centre de détention. Une femme a plaidé coupable de harcèlement et a reçu l’ordre de suivre des cours de gestion de la colère.

Les procès des trois autres accusés ont été reportés au mois prochain.

The Associated Press