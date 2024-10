2 plaident non coupables d’avoir agressé l’ancien gouverneur de New York. La défense affirme vouloir désamorcer le conflit

NEW YORK– Deux personnes accusé d’avoir attaqué ancien Le gouverneur de New York, David Paterson et son beau-fils essayaient simplement de mettre fin à une confrontation, ont déclaré mardi les avocats de la défense.

Diamond Minter et Travor Nurse ont plaidé non coupables mardi des accusations d’agression criminelle découlant de la bagarre dans l’Upper East Side de Manhattan vendredi soir.

Selon l’ancien gouverneur et les procureurs de Manhattan, le beau-fils de 20 ans, Anthony Sliwa, s’est disputé vendredi avec des jeunes qui grimpaient sur une structure à l’extérieur de son immeuble. Il est le fils du fondateur du groupe anti-criminalité Guardian Angels, Curtis Sliwa, dont l’ex-femme Mary marié à Paterson en 2019.

Plus tard, Paterson et Anthony Sliwa sont allés se promener et ont croisé les mêmes jeunes devant un McDonald’s voisin et ont eu davantage de mots avec eux.

Le procureur adjoint de Manhattan, Zachary Campbell, a déclaré mardi à un juge que Minter et Nurse étaient intervenus. Selon les procureurs, Nurse a fait un geste agressif envers le gouverneur de 70 ans, légalement aveugle, et son beau-fils, Sliwa, a poussé Nurse, Nurse et Minter ont commencé à se balancer à Sliwa, et vice versa.

Selon les procureurs, l’infirmière a jeté Sliwa au sol et lui a donné des coups de pied, Minter a retiré ses bras et deux jeunes l’ont piétiné. Deux garçons, âgés de 12 et 13 ans, ont également été accusés; leurs dossiers sont traités devant le tribunal de la famille.

L’infirmière a également frappé Paterson à l’arrière de la tête et l’a jeté sur le trottoir, selon les procureurs.

L’avocat de Nurse, Jeffrey Chabrowe, a déclaré par téléphone qu’il croyait comprendre que son client et Minter, qui travaillent ensemble dans une agence de logement, essayaient de désamorcer un conflit.

Notant que Paterson a fait allusion dans des interviews aux prouesses de son beau-fils en arts martiaux, Chabrowe a déclaré que Nurse « a fini par en être la victime » lorsque lui et Minter ont cherché à arrêter « ce qu’ils considéraient comme des adultes harcelant les enfants ».

Des messages sollicitant des commentaires ont été envoyés mardi à l’avocat de Minter, Zachary Wechsler. Selon le Daily NewsWechsler a déclaré au tribunal que son client s’était impliqué après avoir vu deux adultes s’affronter avec des enfants.

Le porte-parole de Paterson, Sean Darcy, a déclaré mardi soir que la rencontre « était un événement traumatisant que le gouverneur Paterson et sa famille aimeraient surmonter ».

« Nous sommes convaincus que justice sera rendue », a ajouté Darcy dans un e-mail.

La caution de l’infirmière a été fixée à 25 000 $ en espèces ou à une caution de 50 000 $. Minter a été libéré sous surveillance. Tous deux doivent revenir devant le tribunal vendredi.

Paterson, un démocrate, a été gouverneur de 2008 à 2010. Il a accédé à ce poste après la démission du gouverneur Eliot Spitzer au milieu d’un scandale sexuel.