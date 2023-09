2 pilotes portés disparus près des Émirats arabes unis suite à un accident d’hélicoptère

Un hélicoptère s’est écrasé au large des Émirats arabes unis, et deux pilotes sont désormais portés disparus, ont annoncé vendredi les autorités.

L’accident s’est produit au large des côtes, bien que les autorités de l’aviation civile générale des Émirats arabes unis n’aient pas précisé où. Il a identifié l’avion impliqué comme étant un Bell 212, pouvant transporter 14 passagers et un pilote.

Les responsables ont indiqué que les deux pilotes à bord venaient d’Egypte et d’Afrique du Sud et avaient décollé jeudi soir de l’aéroport international Al Maktoum, le deuxième aérodrome de Dubaï.

Aerogulf, le propriétaire de l’hélicoptère, a décrit le vol comme « une opération d’entraînement de routine entre l’aéroport international d’Al Maktoum et une plate-forme offshore ». Les Émirats arabes unis, riches en pétrole, possèdent plusieurs plates-formes pétrolières au large des côtes du golfe Persique.

« Nous travaillons avec les autorités aéronautiques et faisons tout notre possible pour recueillir des informations le plus rapidement possible », a déclaré Aerogulf dans son communiqué. « En ce moment, nos pensées et nos prières vont à notre équipage et à leurs familles. »

Aerogulf propose également des transports lourds et des vols pour la photographie aérienne, indique son site Internet.

Les sauveteurs ont récupéré les débris de l’accident et sont toujours à la recherche de l’équipage, a indiqué l’agence de presse officielle WAM.