2 pilotes meurent après le crash d’un hélicoptère de lutte contre les incendies dans l’Idaho

BOISE, Idaho (AP) – Les deux pilotes d’un hélicoptère de lutte contre les incendies qui s’est écrasé dans l’Idaho sont décédés, a annoncé vendredi le US Forest Service.

Mary Cernicek de la forêt nationale de Salmon-Challis a déclaré que Thomas Hayes, 41 ans, de Post Falls, Idaho, et Jared Bird, 36 ans, d’Anchorage, Alaska, sont morts des blessures qu’ils ont subies lorsque leur CH-47D Series “Chinook” s’est écrasé dans le Salmon Rivière vers 15h30 jeudi.

Les pilotes étaient des employés des services d’hélicoptères ROTAK basés à Anchorage, qui ont été engagés pour aider à combattre l’incendie de Moose Fire à environ 21 miles (34 kilomètres) au nord de Salmon.

Les deux pilotes étaient «très expérimentés» et des vétérans militaires, a déclaré Cernicek. Les équipes d’urgence qui ont répondu à l’accident ont pu extraire les hommes et les transporter vers des installations médicales, mais ils n’ont pas survécu, a-t-elle déclaré.

Sur son site Internet, ROTAK a déclaré avoir confirmé l’accident “le cœur lourd” et demandé des prières et de l’intimité au nom des familles impliquées.

“ROTAK Helicopter Services travaille en étroite collaboration avec toutes les agences appropriées et publiera une déclaration complète au fur et à mesure que les informations seront publiées”, a écrit la société.

L’accident de l’Idaho survient moins d’une semaine après que quatre premiers intervenants ont été tués dans un autre accident d’hélicoptère au Nouveau-Mexique. Les autorités du Nouveau-Mexique ont déclaré que l’équipage de l’hélicoptère avait terminé une mission de lutte contre les incendies et rentrait chez lui à Albuquerque lorsque l’hélicoptère est tombé à grande vitesse, heurtant le sol avant de basculer. L’une des quatre personnes tuées dans cet accident a réussi à appeler le 911 avant de succomber à ses blessures.

Près de 700 pompiers ont combattu le Moose Fire dans l’Idaho. L’incendie s’est déclaré dimanche et le National Interagency Fire Center a déclaré vendredi dans un rapport d’incident que neuf hélicoptères étaient utilisés pour soutenir les ressources de lutte contre les incendies au sol avec des largages de seau d’eau.

L’incendie brûlait sur environ 37 miles carrés (96 kilomètres carrés) vendredi et menaçait plusieurs structures, et les responsables des incendies ont déclaré que l’incendie devrait augmenter à mesure que les conditions chaudes et sèches se poursuivraient dans la région. Un avertissement «drapeau rouge» a été émis dans la région car les rafales de vent devaient atteindre jusqu’à 35 mph (56 km/h).

L’épave de l’hélicoptère se trouvait toujours dans la rivière Salmon et les enquêteurs du National Transportation Safety Board étaient en route vers les lieux, a déclaré Cernicek. Ce tronçon de la rivière est populaire auprès des rafteurs et des amateurs de loisirs, et les autorités ont fermé la zone aux excursions récréatives d’une journée. Il reste ouvert aux personnes effectuant des excursions fluviales de plusieurs jours, a déclaré Cernicek.

Rebecca Boone, l’Associated Press