2 pilotes d’Air France suspendus après s’être battus dans le cockpit

Coups de poing dans le cockpit, laissant tourner un moteur qui fuit lors d’une croisière au-dessus de l’Afrique – Les pilotes d’Air France sont sous surveillance après de récents incidents qui ont incité les enquêteurs français à demander des protocoles de sécurité plus stricts.

Deux pilotes d’Air France ont été suspendus après s’être battus physiquement dans le cockpit d’un vol Genève-Paris en juin, a annoncé dimanche un responsable d’Air France. Le vol s’est poursuivi et a atterri en toute sécurité, et le différend n’a pas affecté le reste du vol, a déclaré le responsable, soulignant l’engagement de la compagnie aérienne en matière de sécurité.

La Tribune de Suisse a rapporté que le pilote et le copilote se sont disputés peu de temps après le décollage et se sont attrapés par le col après que l’un ait apparemment heurté l’autre. L’équipage de cabine est intervenu et un membre d’équipage a passé le vol dans le cockpit avec les pilotes, selon le rapport.

La nouvelle de la bagarre est apparue après que l’agence française d’enquête aérienne, le BEA, a publié mercredi un rapport indiquant que certains pilotes d’Air France manquaient de rigueur dans le respect des procédures lors d’incidents de sécurité.

Il s’est concentré sur une fuite de carburant sur un vol Air France de Brazzaville en République du Congo à Paris en décembre 2020, lorsque les pilotes ont dérouté l’avion mais n’ont pas coupé l’alimentation du moteur ou atterri dès que possible, comme l’exige la procédure de fuite. L’avion a atterri en toute sécurité au Tchad, mais le rapport du BEA a averti que le moteur aurait pu prendre feu.

Il a mentionné trois cas similaires entre 2017 et 2022, et a déclaré que certains pilotes agissent sur la base de leur propre analyse de la situation au lieu des protocoles de sécurité.

Air France a déclaré qu’elle procédait à un audit de sécurité en réponse. Il s’est engagé à suivre les recommandations du BEA, qui consistent notamment à permettre aux pilotes d’étudier leurs vols par la suite et à rendre les manuels de formation plus stricts quant au respect de la procédure.

La compagnie aérienne a noté qu’elle effectuait des milliers de vols par jour et le rapport ne mentionne que quatre incidents de sécurité de ce type.

Les syndicats de pilotes d’Air France ont insisté sur le fait que la sécurité est primordiale pour tous les pilotes et ont défendu les actions des pilotes lors de situations d’urgence.

Le BEA a également enquêté sur un incident en avril impliquant un vol d’Air France au départ de l’aéroport JFK de New York qui a subi des problèmes de commandes de vol à l’approche de son atterrissage à Paris.