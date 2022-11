2 ‘phrases de drapeau rouge’ qui signifient que votre relation est en difficulté

Au lieu de cela, nous laissons des indices sur ce dont nous avons besoin dans l’espoir que nos partenaires saisiront les indices et satisferont des désirs que nous n’avons jamais exprimés. Lorsqu’ils ne réussissent pas ce test déjà condamné, nous les critiquons et disons : « Vous jamais » ou « Vous toujours ».

Et dans leur nouveau livre “The Love Prescription: 7 Days to More Intimacy, Connection, and Joy”, ils affirment que vous pouvez suivre un manuel d’instructions pour aimer.

Les deux ont interrogé plus de 3 000 couples et en ont suivi certains pendant 20 ans. Ils ont également étudié plus de 40 000 couples qui sont sur le point de commencer une thérapie de couple.

Cependant, les psychologues cliniciens et chercheurs renommés John et Julie Gottman ont consacré les quarante dernières années à y répondre.

Une meilleure façon d’obtenir ce que vous voulez est de simplement demander, d’une manière directe et non accusatoire.

À l’avenir, au lieu d’être clairs sur ce dont nous avons besoin, nous y faisons simplement allusion et prions pour que nos partenaires comprennent. C’est là que la déception et le ressentiment s’infiltrent parce que votre partenaire n’est pas un lecteur d’esprit.

Si vous avez du mal à exprimer vos besoins, les Gottman suggèrent de suivre ces trois étapes.

Étape 1 : Réfléchir

“Prenez un moment, maintenant, et réfléchissez à ce que vous attendiez de votre partenaire”, écrivent-ils.

Est-ce plus des soirées rendez-vous? Ou plus d’aide à la maison ?

Étape 2 : Recadrer

“Si vous pensez dans une perspective négative, retournez-la”, écrivent-ils. “Ne montrez pas ce qui ne va pas. Offrez une opportunité.”

Quelle action positive votre partenaire peut-il entreprendre pour répondre à ce besoin ?

Étape 3 : Décrivez-vous

“Demandez toujours ce dont vous avez besoin en parlant de ce que vous ressentez et de ce dont vous avez besoin”, écrivent-ils.

Si vous voulez plus de soirées en tête-à-tête, au lieu de dire « tu ne m’emmènes plus jamais en rendez-vous », dites « tu me manques. Pouvons-nous prévoir d’avoir plus de soirées en tête-à-tête ce mois-ci ?

Si vous avez besoin de plus d’aide à la maison, ne dites pas « tu vas toujours te coucher avant que la vaisselle soit faite ». Au lieu de cela, dites « Je me sens super débordé ces derniers temps. Pourrais-tu m’aider à faire la vaisselle avant de me coucher ? »

Si votre relation est sujette à un schéma de critiques, l’autre personne pourrait lire tout ce que vous dites comme négatif. Mais si vous continuez à parler avec votre partenaire d’un point de vue positif, un changement se produira et il pourrait commencer à se sentir moins attaqué et plus réceptif.

Vous pouvez aussi essayer de demander des besoins qui ne sont pas « correctifs », mais qui sont des actes qui vous rendront heureux.

Par exemple, vous pouvez leur demander de vous préparer un cocktail que vous appréciez tous les deux ou de vous arrêter à votre boulangerie préférée pour une collation que vous pourrez manger ensemble.

“Faites une douce demande qu’ils peuvent facilement satisfaire”, écrivent-ils. “Ainsi, vous pouvez vraiment dire ‘Merci ! C’était génial !'”

Vous voulez gagner plus et travailler moins ? S’inscrire pour le gratuit CNBC Make It: événement virtuel Your Money le 13 décembre à 12 h HE pour apprendre des maîtres de l’argent comme Kevin O’Leary comment vous pouvez augmenter votre pouvoir de gain.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire