2 personnes tuées et 10 blessées après un accident de véhicule lors d’une fête de mariage à West Vancouver, selon les intervenants

Les intervenants d’urgence de West Vancouver, en Colombie-Britannique, affirment que deux personnes ont été tuées et 10 autres blessées après qu’un véhicule a traversé la cour d’une résidence où une fête de mariage avait lieu samedi.

Le porte-parole de la police de West Vancouver Const. Nicole Braithwaite a déclaré que juste après 18 heures, heure du Pacifique, une femme d’une soixantaine d’années conduisant un véhicule sur une allée partagée “a accéléré vers l’avant et a percuté plusieurs personnes qui assistaient à un mariage”.

Elle n’a pas précisé combien de personnes assistaient au mariage au moment de l’accident, mais que deux personnes sont décédées des suites de la collision.

Les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique ont déclaré que 11 ambulances et un hélicoptère se sont précipités sur la propriété à Keith Road et Keith Place.

Grande urgence sur Keith Road à West Vancouver, de nombreuses ambulances, des policiers, des ambulances et un hélicoptère #westvancouver a> #policeincident pic.twitter.com/37cxG36Zwr —@TimluxA

Les ambulanciers ont transporté 10 personnes à l’hôpital. Le service a indiqué que cinq personnes étaient dans un état stable, trois dans un état grave et deux dans un état critique.

Braithwaite a déclaré que la femme au volant du véhicule coopère avec la police. Aucun frais n’a été recommandé jusqu’à présent.

“Incident tragique”

“Ce que je peux vous dire, c’est que je pense juste que c’était un incident tragique qui s’est produit, et nos cœurs et nos pensées vont évidemment à tous ceux qui en ont été témoins lors du mariage et à toutes les parties blessées”, a-t-elle déclaré.

Cpl. Dave Noon du Service intégré d’analyse et de reconstruction des collisions du Lower Mainland de la GRC dit sur les réseaux sociaux que le service avait été envoyé au bloc 400 de Keith Road “pour un grave incident de véhicule”.

Il a écrit que la route était fermée dans les deux sens.