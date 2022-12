2 personnes sur 3 utilisent la loi sur les urgences lors de manifestations : Nanos

Alors que l’enquête sur la décision du gouvernement fédéral d’utiliser la Loi sur les mesures d’urgence lors des manifestations du « Freedom Convoy » touche à sa fin, un nouveau sondage a révélé que deux Canadiens sur trois disent appuyer, au moins dans une certaine mesure, l’invocation de la Loi .

Plus de 1 000 Canadiens ont été interrogés sur leur opinion sur la Loi sur les mesures d’urgence dans le cadre d’un sondage mené par Nanos Research dans les jours qui ont suivi la prise de position du premier ministre Justin Trudeau lors de l’enquête. Parmi les répondants, 48 ​​% ont dit qu’ils appuyaient l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence, tandis que 18 % ont dit qu’ils appuyaient quelque peu la décision.

De plus, 23 pour cent ont dit qu’ils s’opposaient à l’utilisation de la Loi et 7 pour cent ont dit qu’ils s’y opposaient quelque peu.

L’appui à l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence était le plus élevé au Canada atlantique, où 74,6 % ont indiqué qu’ils appuyaient ou appuyaient quelque peu la décision. Vient ensuite le Québec, où 73,4 % ont déclaré qu’ils appuyaient au moins quelque peu l’utilisation de la Loi.

L’opposition la plus forte à l’utilisation de la Loi était dans les Prairies, où 43,7 % ont dit qu’ils s’opposaient ou s’opposaient quelque peu à la mesure. Les Canadiens âgés de 55 ans et plus étaient également plus susceptibles d’appuyer ou plutôt d’appuyer l’utilisation de la Loi comparativement aux Canadiens plus jeunes âgés de 18 à 35 ans.

Lorsqu’on leur a demandé quels groupes les Canadiens pensaient avoir les pires impressions en raison de l’enquête fédérale, 46 % ont identifié les manifestants du convoi, tandis que 23 % ont dit le gouvernement fédéral. De plus, huit pour cent ont dit le gouvernement de l’Ontario, tandis que 10 pour cent ont dit avoir une impression négative de tous ces groupes.

De plus, 40% ont déclaré que l’enquête leur avait laissé la meilleure impression du gouvernement fédéral et 13% ont déclaré avoir l’impression la plus positive des manifestants, tandis que 25% ont déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs.

LES CANADIENS DIVISÉS SUR LA PRÉPARATION À UNE AUTRE MANIFESTATION DE STYLE CONVOI

Nanos a également demandé aux répondants au sondage s’ils croyaient que le Canada serait prêt pour une autre manifestation semblable au « Freedom Convoy ». Parmi les répondants, 45 pour cent ont dit que le Canada n’est pas préparé ou plutôt pas préparé, tandis que 50 pour cent ont dit que le Canada serait au moins plutôt préparé.

Un organisateur du “Freedom Convoy” a déclaré qu’il était prévu d’organiser une manifestation “Freedom Convoy 2.0” à Ottawa en février 2023.

Les Canadiens semblent également divisés quant à leur confiance dans la police pour gérer une telle manifestation à l’avenir. L’enquête a révélé que 42% ont déclaré qu’ils auraient à peu près le même degré de confiance, tandis que 28% ont déclaré avoir moins confiance et 25% ont déclaré avoir plus confiance.

La réponse du Service de police d’Ottawa aux manifestations a suscité de nombreuses critiques pour avoir laissé traîner l’occupation du centre-ville d’Ottawa pendant des semaines. Des officiers supérieurs de la police, ainsi que Trudeau, ont témoigné lors de l’enquête qu’ils pensaient que la police d’Ottawa n’avait aucun plan approprié pour mettre fin à l’occupation.

La confiance dans la police était la plus faible en Ontario, où s’est déroulée l’occupation d’Ottawa pendant des semaines. En Ontario, 35,4 % ont déclaré avoir moins confiance en la police. Les jeunes Canadiens âgés de 18 à 34 ans étaient également plus susceptibles d’exprimer leur manque de confiance envers la police.

MÉTHODOLOGIE

Nanos a mené une enquête aléatoire hybride à double cadre RDD par téléphone et en ligne auprès de 1 025 Canadiens, âgés de 18 ans ou plus, entre le 27 et le 29 novembre 2022, dans le cadre d’une enquête omnibus.

Les participants ont été recrutés au hasard par téléphone à l’aide d’agents en direct et ont répondu à un sondage en ligne. L’échantillon comprenait des lignes terrestres et cellulaires à travers le Canada. Les résultats ont été vérifiés statistiquement et pondérés selon l’âge et le sexe à l’aide des dernières informations du recensement et l’échantillon est stratifié géographiquement pour être représentatif du Canada.

Personnes appelées au hasard en utilisant la numérotation aléatoire avec un maximum de cinq rappels. La marge d’erreur de cette enquête est de ±3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Cette étude a été commandée par CTV News et la recherche a été menée par Nanos Research. Certains nombres peuvent ne pas totaliser 100 en raison des arrondis.



Avec des fichiers de CTV News Ottawa et de La Presse canadienne