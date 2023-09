2 personnes sauvées d’un immeuble partiellement effondré dans l’arrondissement de Montréal-Nord

Les pompiers de Montréal ont sauvé deux personnes des décombres d’un immeuble d’habitation de l’arrondissement de Montréal-Nord après que le plancher de l’appartement dans lequel elles se trouvaient s’est partiellement effondré samedi après-midi.

Les deux personnes, conscientes mais blessées, ont été transportées à l’hôpital, selon le porte-parole du service d’incendie de Montréal, Martin Guilbault.

L’étendue de leurs blessures n’est pas connue.

Urgences-Santé a été contactée peu avant 16 heures

Guilbault a déclaré que l’effondrement, qui n’est pas visible de l’extérieur, a été causé par la chute d’une dalle de béton à l’intérieur du bâtiment. On ne sait pas pourquoi la dalle est tombée.

L’immeuble, situé au coin du boulevard Rolland et de la rue Pascal, contient 10 logements et deux commerces. Tous les occupants auraient été évacués, a indiqué Marie-Ève ​​Beausoleil, chef de section du service d’incendie de Montréal.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) aide les pompiers à sécuriser le bâtiment et à s’assurer que personne d’autre ne se trouve à l’intérieur. (Benoît Gagnon/Radio-Canada)

Beausoleil a déclaré que les pompiers s’efforçaient de sécuriser les lieux et de s’assurer que personne d’autre n’est coincé à l’intérieur. La police de Montréal participe aux efforts.

Selon Christine Black, mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord, les appartements étaient vides au moment de l’effondrement.

« Ce que nous savons actuellement, c’est qu’il y a eu un incendie il y a environ un an ou deux, au premier étage. … Depuis lors, la partie ouest est barricadée. [to carry out work there] », a-t-elle déclaré à Radio-Canada.

Les deux étages supérieurs du bâtiment sont restés inoccupés depuis l’incendie.

