2 personnes indemnes après que leur maison sur Riverview Drive a pris feu dimanche dernier

Aucun blessé signalé alors que le service d’incendie de Hope continue d’enquêter sur la cause de l’incendie

Deux personnes sont indemnes après que leur maison de deux étages, sur Riverview Drive, a pris feu dimanche dernier (18 décembre) matin.

Le service d’incendie de Hope a publié sur Facebook qu’il avait répondu aux signalements de flammes près de l’arrière de la maison et à travers le toit. La maison a subi d’importants dégâts et les pompiers enquêtent toujours sur les causes de l’incendie.

Il n’ya pas de rapports de blessures.

Mises à jour à suivre.

