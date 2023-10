2 personnes blessées lors de la collision d’une navette avec un avion de ligne sur la piste d’atterrissage d’O’Hare

Deux personnes ont été légèrement blessées lorsqu’une navette de l’aéroport a heurté vendredi un avion de ligne qui roulait pour son départ de l’aéroport international O’Hare de Chicago, ont indiqué des responsables.

Le bus et l’avion ont eu un « contact mineur » et les blessures de deux personnes ont été qualifiées de très légères, a déclaré le porte-parole des pompiers de Chicago, Larry Langford.

Les deux hommes ont été emmenés dans des établissements médicaux, a-t-il précisé.

L’avion, un Bombardier CRJ-200 exploité par le vol 6209 d’Air Wisconsin, roulait avant le décollage lorsque la collision a eu lieu vers 19h20, a indiqué la Federal Aviation Administration dans un communiqué préliminaire.

Dans son propre communiqué, le Département de l’aviation de Chicago, qui exploite l’aéroport, a décrit l’avion comme étant exploité par American Airlines. American et Air Wisconsin ont un partenariat pour le service régional.

On ne sait pas pourquoi le bus et l’avion étaient si proches l’un de l’autre, et la cause n’était pas disponible.

Langford a déclaré que l’un des véhicules avait heurté l’autre, même s’il n’était pas clair au départ lequel avait heurté l’autre.

La FAA a déclaré que la collision faisait l’objet d’une enquête.