2 personnes arrêtées pour incendie criminel alors que de multiples incendies de forêt continuent de ravager la Grèce

Les pompiers grecs ont arrêté samedi deux hommes accusés d’avoir volontairement déclenché des incendies de forêt, tandis que des centaines de pompiers luttaient contre des incendies qui ont tué au moins 21 personnes la semaine dernière.

Un homme a été arrêté sur l’île grecque d’Eubée pour avoir prétendument incendié de l’herbe séchée dans la région de Karystos. Les pompiers ont déclaré que l’homme avait avoué avoir allumé quatre autres incendies dans la région en juillet et août.

Un deuxième homme arrêté dans la région de Larissa, dans le centre de la Grèce, a également été accusé d’avoir intentionnellement incendié de la végétation séchée.

Les autorités ont imputé plusieurs incendies criminels à la Grèce au cours de la semaine dernière, même s’il n’est pas clair ce qui a déclenché les plus grands incendies du pays, dont un dans la région nord-est d’Evros, où se sont produits presque tous les décès attribués aux incendies, et un autre en marge de Athènes.

« Certains pyromanes déclenchent des incendies, mettant en danger les forêts, les biens et surtout des vies humaines », a déclaré jeudi le ministre de la Crise climatique et de la Protection civile, Vassilis Kikilias. « Ce qui se passe est non seulement inacceptable, mais ignoble et criminel. »

Le ministre a déclaré que neuf incendies avaient été déclenchés en l’espace de quatre heures jeudi matin dans la région d’Avlona, ​​au pied nord du mont Parnitha, une montagne située à la périphérie nord-ouest d’Athènes et qui est l’un des derniers espaces verts de la capitale.

Un incendie majeur brûlait déjà sur le versant sud de la montagne à ce moment-là, et il a continué de brûler samedi.

« Vous commettez un crime contre le pays », a déclaré Kikilias. « Nous vous trouverons. Vous serez tenu responsable devant la justice.

Plus tard jeudi, la police a arrêté un homme de 45 ans soupçonné d’incendie criminel pour avoir prétendument allumé au moins trois incendies dans la région d’Avlona. Une perquisition à son domicile a révélé du petit bois, un pistolet torche et des aiguilles de pin, a indiqué la police.

Des dizaines d’incendies ont ravagé la Grèce au cours de la semaine dernière, alors que des vents violents et des conditions estivales chaudes et sèches se combinent pour attiser les flammes et entraver les efforts de lutte contre les incendies. Les pompiers ont combattu 111 incendies vendredi, dont 59 qui se sont déclarés dans les 24 heures entre jeudi et vendredi soir, ont indiqué les pompiers.

Bien que la plupart des nouveaux incendies aient été maîtrisés dès le début, certains se sont transformés en incendies massifs qui ont consumé des maisons et de vastes étendues de forêt.

Des tempêtes étaient prévues samedi dans certaines régions de Grèce et des éclairs ont déclenché plusieurs incendies près de la capitale grecque. Les pompiers ont déclaré que 100 pompiers, dont des contingents français et chypriotes, appuyés par quatre hélicoptères, avaient maîtrisé partiellement les incendies dans quatre zones périphériques près de la capitale grecque en quelques heures.

Les pompiers ont appelé la population « à être particulièrement prudente » et à suivre les instructions des autorités « étant donné qu’une activité orageuse intense se produit dans diverses régions du pays ».

L’incendie d’Evros, le plus grand incendie actuel en Grèce, brûlait pour le huitième jour samedi près de la ville d’Alexandroupolis après avoir fait au moins 20 morts.

Les pompiers ont retrouvé 18 corps dans une forêt mardi, un lundi et un autre jeudi. Personne n’ayant été porté disparu dans la région, les autorités pensent que les victimes pourraient être des migrants ayant récemment traversé la frontière turque.

L’équipe grecque d’identification des victimes de catastrophes a été activée pour identifier les restes, et une ligne téléphonique d’urgence a été mise en place pour que les proches potentiels des victimes puissent appeler. Un homme qui aurait tenté de sauver son bétail des flammes dans le centre de la Grèce est également décédé lundi.

Plus de 290 pompiers, appuyés par cinq avions et deux hélicoptères, luttaient contre l’incendie d’Evros. 260 autres pompiers, quatre avions et trois hélicoptères luttaient contre l’incendie du mont Parnitha.

Les forces de lutte contre les incendies étant mises à rude épreuve, la Grèce a fait appel à l’aide d’autres pays européens. L’Allemagne, la Suède, la Croatie et Chypre ont envoyé des avions, tandis que des dizaines de pompiers roumains, français, tchèques, bulgares, albanais et slovaques ont apporté leur aide sur le terrain.

La Grèce impose des réglementations de prévention des incendies de forêt, généralement de début mai à fin octobre, pour limiter les activités telles que le brûlage de végétation séchée et l’utilisation de barbecues extérieurs.

Depuis le début de la saison des incendies de cette année, les pompiers ont arrêté 163 personnes pour des accusations liées à des incendies, a déclaré vendredi le porte-parole du gouvernement Pavlos Marinakis, dont 118 pour négligence et 24 pour incendie criminel délibéré. La police a procédé à 18 autres arrestations, a-t-il indiqué.

Elena Becatoros, Associated Press

