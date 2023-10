La police a lancé une opération de répression contre un club de compassion dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver dans le but déclaré de fournir un approvisionnement en drogue sûr – mais non autorisé – au milieu de la crise actuelle des surdoses dans la ville.

Le service de police de Vancouver a annoncé jeudi que des agents avaient arrêté deux personnes après avoir exécuté des mandats de perquisition au bureau du Drug User Liberation Front de la rue Hastings, ainsi que dans deux maisons de l’est de la ville.

Les autorités n’ont fait référence à aucune saisie de drogue dans l’annonce.

Dans un communiqué de presse, la police a reconnu les efforts de réduction des méfaits du DULF tout en déclarant que l’organisation avait « publiquement admis avoir trafiqué des substances contrôlées telles que l’héroïne, la cocaïne et les méthamphétamines ».

« Nous comprenons l’ampleur de la crise actuelle des surdoses et l’impact des décès dus à la toxicité des médicaments dans les communautés de la province », a déclaré l’insp. Phil Heard, de la section du crime organisé du VPD, a déclaré dans un communiqué.

« Bien que les actions du DULF visaient à réduire les méfaits causés par les drogues toxiques, nous avons toujours averti que quiconque enfreint le Code criminel ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pourrait faire l’objet d’accusations policières et criminelles. Ce groupe a sciemment opéré illégalement dans le Downtown Eastside. et nous avons maintenant pris des mesures pour y mettre un terme.”

CTV News a contacté le Drug User Liberation Front, ainsi que ses cofondateurs Jeremy Kalicum et Eris Nyx, pour obtenir une réponse à l’enquête policière.

Selon DULF, l’organisation vend à prix coûtant des médicaments testés depuis plus d’un an. S’adressant aux médias en janvier, Kalicum a déclaré qu’un examen du programme du club de compassion avait donné des résultats prometteurs, notamment une diminution des surdoses, une réduction de la consommation de drogues chez certains clients et aucun décès associé.

« La décriminalisation en réponse aux surdoses est une goutte d’eau dans l’océan », avait alors déclaré Kalicum à CTV News.

La Colombie-Britannique continue d’enregistrer un nombre effarant de décès dus à des drogues toxiques, dont 174 en août, selon les dernières données des coroners.

Bien que cela représente environ 5,6 décès par jour en moyenne, le BC Coroners Service a déclaré qu’il s’agissait du total mensuel le plus bas enregistré depuis juin 2022. Le mois le plus meurtrier de 2023 jusqu’à présent a été avril, lorsque 235 surdoses mortelles ont été enregistrées.

Dans son communiqué de presse, le service de police de Vancouver a souligné qu’il « a travaillé en collaboration avec des partenaires communautaires et de santé pendant des décennies pour soutenir des approches innovantes en matière de politique en matière de drogues », notamment en soutenant le lancement du service de consommation supervisée Insite en 2003.

« Même si nous soutenons une politique progressiste en matière de drogues et pensons que les stratégies de réduction des risques réduisent le nombre de vies perdues en raison de la toxicité des drogues, nous insistons fermement pour que toutes les stratégies soient pleinement conformes à la loi », a déclaré Heard. « Quiconque ignore la loi ou ne parvient pas à obtenir les exemptions légales appropriées doit s’attendre à faire l’objet de mesures coercitives. »

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour.