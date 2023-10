2 personnes accusées d’avoir envoyé de la cocaïne à une entreprise de Brainerd – Brainerd Dispatch

BRAINERD — Deux hommes ont été inculpés lundi 2 octobre devant le tribunal de district du comté de Crow Wing après avoir prétendument expédié de la cocaïne de Laredo, au Texas, à une entreprise de Brainerd.

Patrick Joseph Severson Contribution / Prison du comté de Crow Wing

Patrick Joseph Severson, 47 ans, et Ian Davidson Ulrich, 39 ans, sont accusés de vente au premier degré de 17 grammes ou plus de cocaïne ou de méthamphétamine sur une période de 90 jours et de possession au premier degré de 50 grammes ou plus de cocaïne ou de méthamphétamine. méthamphétamine. Les deux crimes sont passibles d’une peine maximale de 30 ans d’emprisonnement et/ou d’une amende de 1 000 000 $.

Severson a également été accusé de possession au cinquième degré d’accessoires liés à la drogue, passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement maximum et/ou d’une amende de 10 000 $.

Selon des documents judiciaires, en juin 2023, la Division des enquêtes sur les drogues de la région des Lacs et le bureau des inspecteurs postaux des États-Unis ont ouvert une enquête sur des colis suspects provenant de la région de Laredo et destinés à une entreprise de Brainerd.

Le 28 septembre, les enquêteurs ont exécuté un mandat de perquisition fédéral sur un colis destiné à une adresse sur Kitty Hawk Court à Brainerd. Les agents ont découvert environ 163 grammes de cocaïne emballés clandestinement.

Les forces de l’ordre ont restitué environ 68 grammes de cocaïne, mélangés à un agent de coupe et reconditionnés dans la boîte, pour effectuer la livraison clandestine contrôlée.

Ian Davidson-Ulrich Contribution / Prison du comté de Crow Wing

La livraison par un agent infiltré a été effectuée dans le commerce de Kitty Hawk Court où elle a été acceptée par Ulrich, qui est ensuite reparti avec le colis. Les forces de l’ordre ont procédé à un contrôle routier du véhicule et Ulrich a été placé en état d’arrestation.

Lors d’une perquisition à la prison, un petit sac contenant environ 1,7 gramme de cocaïne a été retrouvé en possession d’Ulrich. Les agents ont également trouvé une arme de poing de 9 mm et des quantités résiduelles de cocaïne dans le camion.

Les enquêteurs savaient également que le colis était suivi à l’aide d’adresses IP enregistrées dans la résidence et l’entreprise appartenant à Severson.

Un

protocole Internet

ou IP, l’adresse est un identifiant numérique unique pour chaque appareil ou réseau qui se connecte à Internet.

Les enquêteurs ont obtenu un mandat de perquisition pour la résidence et le véhicule de Severson, et les agents ont procédé à un contrôle routier du véhicule de Severson après qu’il ait quitté l’entreprise. Le partenaire K-9 d’un agent des forces de l’ordre a alerté sur le véhicule lors du contrôle.

Les enquêteurs ont localisé deux balances numériques qui se sont révélées positives pour la présence de résidus de cocaïne. Ils ont également localisé une quantité importante de petits sacs en plastique, généralement associés au stockage, au transport et à la distribution de substances contrôlées.

Les enquêteurs ont exécuté un mandat de perquisition au domicile de Severson et ont trouvé une petite quantité de cocaïne. Ils ont également localisé plusieurs cartons dont les enquêteurs savent qu’ils avaient été précédemment livrés à Kitty Hawk Court et soupçonnés de contenir des substances contrôlées.

Ces boîtes présentaient les mêmes caractéristiques physiques (boîte, ruban adhésif, affranchissement manuscrit) que le colis saisi plus tôt dans la journée contenant environ 163 grammes de cocaïne.

Sur un établi au sous-sol, les enquêteurs ont découvert une grande quantité de résidus poudreux blancs correspondant à de la cocaïne et des bols de cuisine contenant des résidus présumés de cocaïne.

Dans le salon, les enquêteurs ont repéré deux flacons en verre contenant environ 0,6 gramme et 0,3 gramme de cocaïne.

La prochaine comparution de Severson devant le tribunal de district du comté de Crow Wing aura lieu le 12 octobre et celle d’Ulrich aura lieu le 17 octobre.

Autres accusations de Severson

Selon des documents judiciaires, le 29 juillet, des agents des forces de l’ordre ont observé Severson quitter le parking Walmart sans plaque avant sur son véhicule et ont procédé à un contrôle routier.

Pendant que les agents parlaient avec Severson, ils ont remarqué qu’il transpirait même si la température extérieure était d’environ 60 degrés et que ses pupilles semblaient dilatées. Sur la base de la formation en reconnaissance de drogues dispensée par l’agent, ils soupçonnaient l’usage de stupéfiants.

Les agents ont observé des morceaux de papier d’aluminium en boule et froissés sur le plancher du côté du passager avant.

Ils ont également observé un rouleau de papier d’aluminium dans le sac sur le plancher du passager avant. Lorsqu’on lui a posé des questions sur le papier d’aluminium, la voix de Severson a tremblé et il a déclaré qu’il avait préparé des biscuits chez ses parents, puis s’est corrigé pour dire la maison de son frère. L’officier a demandé à voir le papier d’aluminium et Severson a répondu qu’il préférait ne pas le faire.

Les agents ont remarqué qu’il y avait davantage de morceaux de papier d’aluminium sur la banquette arrière. Les agents ont retiré l’un des morceaux de papier d’aluminium du véhicule et ont observé un résidu jaunâtre d’un côté et des marques de brûlure de l’autre côté, ce qui indiquerait qu’il avait été utilisé pour fumer une substance contrôlée. Les agents ont fouillé le véhicule et ont trouvé un conteneur contenant environ 0,8 gramme de cocaïne.

Lorsque les policiers se sont enquis de la consommation de drogue de Severson, il a déclaré qu’il n’en avait pas consommé « aujourd’hui » et a commenté qu’il s’agissait « juste d’un peu de cocaïne ». Il a ensuite déclaré avoir consommé de la cocaïne ce jour-là.

Severson a été accusé de possession au cinquième degré et de délit de conduite en état d’ébriété.

Severson a une longue histoire en tant que chef dans la région des lacs. Selon sa page LinkedIn, Severson énumère son expérience en tant que propriétaire du restaurant The Local 218 à Brainerd depuis 2016 et de The Headwaters sur 10 Mile à Hackensack depuis 2019. Les registres immobiliers du comté de Crow Wing indiquent la propriété de The Local 218 sous le nom de 10 Buck Investors LLC. Les dossiers commerciaux du secrétaire d’État du Minnesota montrent que 10 Buck Investors, une société à responsabilité limitée, est en règle et que Severson est répertorié comme directeur. L’adresse du bureau exécutif principal de 10 Buck Investors est indiquée sur McKay Road à Brainerd, correspondant à l’adresse résidentielle indiquée par Severson dans un document judiciaire avec l’État.

La page LinkedIn d’Ulrich le répertorie comme co-fondateur et co-PDG de Just for Krypto, une filiale familiale de Just For Kix en tant que ferme minière Bitcoin en plusieurs phases. Son LinkedIn le répertorie comme ancien directeur des ventes et du marketing pour Just for Kix et The Teehive de mars 2018 à novembre 2021.

